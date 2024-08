Début des travaux pour 60 nouvelles places en CPE à Maniwaki

MANIWAKI, QC, le 23 août 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était accompagnée aujourd'hui par le député de Gatineau, M. Robert Bussière, la mairesse de Maniwaki, Mme Francine Fortin, et la directrice générale du CPE Réseau Petits Pas, Mme June Kelly, à l'occasion de la pelletée de terre de la nouvelle installation de ce CPE.

Les travaux ont officiellement commencé le 12 août dernier, et les enfants devraient faire leur entrée au printemps 2025. Le nouveau CPE offrira 60 nouvelles places à 9,10 $, dont 10 destinées aux poupons.

Il s'agira de la deuxième installation du CPE Réseau Petits Pas. La première installation compte déjà 51 places à coût réduit, dont 15 pour les poupons. Le CPE agit également à titre de bureau coordonnateur pour la garde en milieu familial.

La qualité éducative est au centre des priorités de Mme Kelly. Le CPE a notamment réalisé son projet « Le langage en éveil et le soutien du développement global » grâce au projet Qualité BC du ministère de la Famille. Le CPE poursuit d'ailleurs ses initiatives pour offrir les meilleurs services aux enfants et aux familles de Maniwaki.

La nouvelle installation profite d'un financement de près de 3,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec.

Citations :

« Il est bon de voir des CPE bien ancrés dans leur communauté, comme le CPE Réseau Petits Pas, s'agrandir pour accueillir encore plus d'enfants. Les familles de la Vallée de la Gatineau peuvent se réjouir d'avoir bientôt une nouvelle installation près de chez eux, qui leur offre des places abordables dans un environnement chaleureux, convivial et sécuritaire pour leurs tout-petits. Je souhaite saluer toutes les personnes qui ont travaillé fort pour faire de ce projet une réalité. Je suis convaincue que les enfants et le personnel y passeront des moments magiques. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Le début des travaux du CPE Réseau Petits Pas est une excellente nouvelle pour les parents de Maniwaki. Ainsi, 60 enfants de la région auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je suis convaincu que les enfants y seront traités avec professionnalisme, bienveillance et respect. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, au développement et à la concrétisation de ce projet. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Avec plus d'une cinquantaine de places, la ville de Maniwaki démontre son ambition et sa collaboration afin de soutenir les parents de la future génération. Après presque trois ans, il est important de souligner l'excellent partenariat et le travail de la directrice du CPE, Mme June Kelly, et de M. Robert Bussière, député de Gatineau. Maniwaki est fière de dire mission accomplie. J'espère que la réalisation de ce chantier inspirera d'autres projets similaires dans la ville. »

Francine Fortin, mairesse de Maniwaki

« C'est avec fierté que notre centre de la petite enfance s'engage, à travers le développement de ces 60 nouvelles places, à offrir des services de garde éducatifs de qualité assurant la santé, la sécurité et le plein potentiel de développement des enfants qui y seront reçus. Nous remercions le ministère de la Famille ainsi que tous les acteurs impliqués qui nous ont permis de procéder au développement de ces nouvelles places au bénéfice des familles de la Vallée de la Gatineau. »

June Kelly, directrice générale Réseau Petits Pas

Fait saillant :

Le CPE Réseau Petits Pas, qui est également le bureau coordonnateur de la région, offre un total de 308 places subventionnées à l'agrément sur le territoire de la MRC Vallée-de-la- Gatineau .

