LA BAIE, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Dubuc, François Tremblay, annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le début des travaux de rénovation de l'urgence de l'Hôpital de La Baie se fera le 30 mai prochain.

Les travaux s'amorceront avec l'aménagement d'un stationnement temporaire.

Le projet de modernisation consiste à réorganiser de manière optimale l'environnement de travail de l'urgence, incluant la salle d'accueil de la clientèle et de triage, le secteur de l'observation et la salle de stabilisation. Un agrandissement du garage pour les véhicules ambulanciers est également prévu.

Notons que l'ensemble des services demeureront accessibles à la population pour toute la durée des travaux. Toutefois, le centre de prélèvements sera relocalisé à proximité.

La fin des travaux et l'ouverture de l'urgence sont prévues à l'hiver 2023.

Citations :

« C'est une étape importante de ce projet très attendu qui s'amorce, en vue d'améliorer l'expérience de soins de l'ensemble des usagers de La Baie et de ses environs. Les travaux permettront de moderniser des secteurs névralgiques de cette installation. À terme, les usagers et le personnel de l'Hôpital de La Baie pourront bénéficier d'un environnement mieux adapté, plus confortable et sécuritaire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre hôpital de La Baie joue un rôle vital de services et vient particulièrement assurer du soutien aux communautés périphériques en milieu rural. C'est souvent une réalité de transition de 20 minutes qui sauve des vies. Le comté de Dubuc se caractérise par son étalement. Nous avons cette responsabilité d'y maintenir des expertises de proximité. Les usagers méritent de recevoir les meilleurs soins possibles, dans un environnement moderne et fonctionnel. Cette réalisation aura été un travail d'équipe et une reconnaissance de la contribution exceptionnelle d'un personnel dévoué et hautement professionnel. »

François Tremblay, député de Dubuc

« L'Hôpital de La Baie est une infrastructure importante dans la région. Les usagers pourront, dans un avenir rapproché, bénéficier de locaux qui offrent une organisation plus efficace sur le plan clinique et une meilleure coordination de soins. La réalisation de ce projet démontre que notre gouvernement et le réseau de la santé et des services sociaux sont à l'écoute des besoins de la population, tout particulièrement en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Rappelons que le lancement des appels d'offres pour les plans et devis avait été annoncé le 14 février dernier. L'entrepreneur Isofor a obtenu le contrat.

Le projet représente un investissement global de 7,67 millions $. Un montant de 5,64 millions $ est financé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS), tandis que le ministère de la Santé et des Services sociaux contribuera à hauteur de 2,03 millions $.

