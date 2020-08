Début des travaux de réfection de l'autoroute 25 pour assurer le confort de roulement sur cet axe routier ainsi que sa durabilité

SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN, QC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Des travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de ponceaux seront entrepris dès la semaine prochaine sur l'autoroute 25, dans les municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan et de Saint-Roch-Ouest. Ce sont 11 millions de dollars qui seront investis afin d'améliorer le confort de roulement sur cet axe routier stratégique pour la région de Lanaudière, de même que sa durabilité et sa sécurité.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Louis-Charles Thouin, en font l'annonce aujourd'hui.

La réfection de la chaussée ainsi que le remplacement de ponceaux seront réalisés sur une distance de 23 kilomètres répartis dans les deux directions. Le chantier sera actif pour une durée approximative de 11 semaines en 2020, puis les travaux se poursuivront en 2021 pendant environ 8 semaines.

Citations

« Le développement et le maintien en bon état de nos infrastructures routières est une priorité pour notre gouvernement. L'autoroute 25 est un axe stratégique pour le transport des personnes et des marchandises entre la région métropolitaine et Lanaudière. Nous devons donc assurer sa pérennité. Au terme de ces travaux, les Québécoises et les Québécois bénéficieront d'une artère plus durable et plus sécuritaire. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'amélioration de l'état de l'autoroute 25 est un de mes dossiers prioritaires, car ces travaux sont attendus depuis longtemps par la population. Je suis donc très fier que le gouvernement du Québec aille de l'avant avec ce projet, qui permettra d'améliorer nos déplacements de façon notable, en plus de contribuer à la création et au maintien d'emplois dans notre région. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants

Le projet de réfection de la chaussée de l'autoroute 25, dans les municipalités de Saint-Roch -de-l'Achigan et de Saint-Roch-Ouest , comprend :

-de-l'Achigan et de , comprend : l'asphaltage et le remplacement de la couche d'usure sur une distance de 7 kilomètres, incluant 8 bretelles;



le renforcement de la fondation de la chaussée et l'asphaltage sur 16 kilomètres;



l'ajout d'un ponceau, en remplacement de 2 ponceaux, de même que le prolongement d'un ponceau.

Durant la majeure partie des travaux, la circulation s'effectuera à contresens sur une chaussée.

Le chantier sera actif du lundi à 7 h jusqu'au vendredi à 12 h. La circulation sera rétablie sur les deux voies la fin de semaine, à partir du vendredi à 12 h, et ce, jusqu'à 7 h le lundi.

Des fermetures de bretelles sont également à prévoir. La circulation sera déviée sur des chemins de détour ou sur les voies adjacentes.

L'autoroute 25 a un débit journalier moyen de 28 000 à 31 000 véhicules, dont 7,5 à 9 % sont des camions.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Lanaudière.

