Début des travaux de réaménagement permanent de l'intersection

Intersection de la route 112 et de la rue Notre-Dame à Chambly

LONGUEUIL, QC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux du réaménagement permanent de l'intersection route 112 (boulevard de Périgny) et de la rue Notre-Dame, à Chambly débuteront le 2 août et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre. Des fermetures de voies de la route 112 entre la rue Saint-Joseph et la rue Larivière/boulevard Brassard seront requises selon l'avancement des phases. Deux journées de travail seront aussi requises en décembre.

Entraves sur la route 112 entre la rue Saint-Joseph et la rue Larivière/boulevard Brassard

2 août à la mi-août : réfection des trottoirs dans les deux directions

Fermeture de la voie de droite de la route 112, dans les deux directions.

Mi-août à la fin septembre : réaménagement du terre-plein central

Fermeture des deux voies de gauche de la route 112, dans les deux directions.

De la congestion est anticipée puisqu'il n'y aura qu'une seule voie par direction.

Fermeture complète de la route 112, dans les deux directions, pendant deux nuits, entre la rue Laforce /avenue Bourgogne et la rue Larivière/boulevard Brassard. La première fermeture aura lieu au début de cette phase pour la mobilisation du chantier et la seconde sera requise à la fin de cette phase pour la démobilisation du chantier.

Fin septembre : planage et asphaltage

Fermeture complète de la route 112, dans les deux directions, pendant trois nuits , entre la rue Laforce /avenue Bourgogne et la rue Larivière/boulevard Brassard.

Début décembre : installation de l'éclairage final

Fermeture d'une voie de la route 112, dans les deux directions, pendant deux jours ou deux nuits , entre la rue Saint-Joseph et la rue Larivière/boulevard Brassard.

La limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h dans la zone du chantier.

L'accès aux commerces sera maintenu en tout temps.

Lors des fermetures complètes de nuit de la route 112, un détour balisé sera mis en place à l'aide de panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Rappelons qu'un aménagement temporaire avait été mis en place à l'automne 2019.

Les travaux sont inscrits sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Montérégie.

