Début des travaux de réaménagement de l'échangeur 325

LÉVIS, QC, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagères et usagers de la route que le projet de réaménagement de l'échangeur 325, à Lévis, débutera le 15 août prochain et s'échelonnera sur environ 10 semaines.

Ces travaux comptent notamment la construction d'une troisième voie sur l'autoroute 20 en direction est, à la hauteur du kilomètre 325, sur une distance d'environ 500 mètres. Ils comprennent également l'ajout d'une deuxième voie de virage à droite sur la route 173 nord, vers le boulevard Wilfrid-Carrier, lequel sera également élargi d'une voie, jusqu'à la bretelle d'entrée de l'autoroute en direction ouest.

Gestion de la circulation

Les interventions nécessiteront des fermetures d'une voie sur deux de l'autoroute 20 en direction est, entre le kilomètre 323 et l'échangeur 325. Ainsi, des fermetures de nuit sont prévues de 22 h à 5 h 30. La limite de vitesse sera également réduite à 70 km/h.

Des voies seront également fermées sur la route 173, dans les deux directions, à la hauteur de l'échangeur 325, en dehors des heures de pointe.

Il est à noter que ces entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Avant de prendre la route, les usagères et usagers sont donc invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours pour ainsi planifier leurs déplacements. Pour assurer la sécurité de la population circulant sur la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d'ailleurs les usagères et usagers pour leur collaboration.

Faits saillants

Ces interventions font partie des travaux préparatoires au projet de tunnel Québec-Lévis, annoncés le 21 mars dernier, qui serviront notamment à préparer le réseau routier à l'arrivée de cette nouvelle infrastructure interrives.

À terme, les travaux de réaménagement de l'échangeur 325 permettront d'améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur névralgique.

SOURCE Ministère des Transports

