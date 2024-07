Début des travaux de prolongement du mur antibruit de l'A-640 à Deux-Montagnes

LAVAL, QC, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population du début des travaux de prolongement du mur antibruit situé en bordure de l'autoroute 640, en direction est, à Deux-Montagnes. Ces travaux, qui sont menés par la Ville de Deux-Montagnes, débuteront le 4 août prochain et doivent se poursuivre jusqu'en 2025.

Le nouveau tronçon est situé entre le chemin de fer et le ruisseau Féré et sera d'une longueur de 267 mètres et d'une hauteur moyenne de 5 mètres. À terme, ce mur antibruit permettra de diminuer le niveau sonore engendré par la circulation routière et d'apporter plus de tranquillité aux résidents de ce secteur. Ce projet, qui est une collaboration entre la Ville et le Ministère en vertu de la Politique sur le bruit routier, est le prolongement du mur antibruit construit en 2023 entre les rues Ronsard et Paul-Émile-Barbe.

Gestion de la circulation

Les travaux entraîneront les fermetures suivantes, selon les étapes du chantier :

Autoroute 640, en direction est, entre la sortie no 8 Deux-Montagnes/Boul. des Promenades/Ste-Marthe-sur-le-Lac et la bretelle d'accès en provenance de la rue Saint-Eustache

À compter du 4 août 2024 : fermeture de l'accotement de droite de l'autoroute 640, en direction est.

Environ 3 fermetures de nuit de l'autoroute 640, en direction est, sont prévues.

Lors des fermetures complètes, les usagers de la route sont invités à suivre les chemins de détours balisés. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2024-2026 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Lien utile :

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724