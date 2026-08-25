Début des travaux de la première usine de biométhanisation sèche au Québec

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, QC, le 25 août 2026 /CNW/ -- Porté par Énercycle et réalisé avec l'expertise d'intégration des équipes Ainsworth Énergie de GDI Ainsworth, auparavant Énergère, le projet de la première usine de biométhanisation sèche au Québec entre officiellement en phase de construction. Cette infrastructure novatrice permettra de valoriser les matières organiques de la Mauricie, tout en démontrant le potentiel d'un modèle reproductible ailleurs au Québec et au Canada.

« Le démarrage des travaux représente une étape majeure pour Énercycle et pour les municipalités de la Mauricie. Cette future usine nous permettra de mieux valoriser les matières organiques collectées sur notre territoire en produisant du biogaz, du compost et un fertilisant valorisable. Au-delà de ses bénéfices environnementaux, elle contribuera à réduire l'enfouissement et à faire progresser l'économie circulaire au bénéfice de toute la région », mentionne Luc Dostaler, président d'Énercycle.

Une infrastructure au service de l'économie circulaire en Mauricie

Le projet permettra de valoriser jusqu'à 38 500 tonnes de matières organiques provenant des collectes municipales de la région, afin de produire du biométhane renouvelable, du compost et d'autres sous-produits valorisables. L'installation desservira 37 municipalités et près de 275 000 citoyens de la Mauricie. Le projet contribuera également au développement d'une expertise québécoise dans un secteur stratégique en pleine croissance.

Une technologie européenne repensée pour l'hiver québécois

Déjà éprouvée dans plusieurs pays européens, notamment la France et les Pays-Bas, cette technologie a été adaptée au contexte québécois. Elle permettra de traiter efficacement les fluctuations saisonnières des matières organiques, notamment celles liées au gazon, aux branches et aux résidus de jardinage.

Comparativement à certains procédés de biométhanisation humide, elle réduira les besoins d'eau. L'installation intègrera d'ailleurs des tunnels en ligne, ainsi que des espaces intérieurs dédiés à l'entreposage, au tamisage et à la gestion des matières, afin d'assurer des opérations efficaces tout au long de l'année dans un environnement contrôlé.

Le savoir-faire d'ici au cœur du projet

Le projet réunit également l'expertise complémentaire de Convertus, Waste Treatment Technologies, QMD, EXP et Lemay, qui contribuent notamment aux volets technologiques, architecturaux, d'ingénierie, de construction et d'exploitation de cette infrastructure environnementale de nouvelle génération.

Ce projet est possible grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada ainsi que du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) - Volet usine.

« Grâce à l'expertise de nos équipes Ainsworth Énergie et celle de nos partenaires spécialisés, nous contribuons à intégrer les composantes techniques, énergétiques et opérationnelles nécessaires pour adapter la biométhanisation sèche aux réalités québécoises. Ce projet démontre comment une vision ambitieuse jumeler à des expertises d'ici peuvent devenir une solution performante et réplicable », souligne Mario Geoffrey, Directeur Biométhanisation - Ainsworth Énergie.

À propos de GDI Ainsworth

GDI Ainsworth agit à titre d'intégrateur principal du projet, avec l'expertise de ses équipes Ainsworth Énergie, auparavant Énergère. L'entreprise assure la mise en œuvre des composantes technologiques, énergétiques et opérationnelles de cette infrastructure de nouvelle génération. À travers des projets comme l'usine de biométhanisation de Saint-Étienne-des-Grès, GDI Ainsworth contribue au déploiement de solutions innovantes adaptées aux réalités québécoises et canadiennes.

À propos d'Énercycle

Énercycle porte la vision régionale derrière le projet d'usine de biométhanisation de Saint‑Étienne‑des‑Grès. Sa mission est de doter la Mauricie d'infrastructures durables permettant de valoriser les matières organiques récupérés par les citoyens de la Mauricie et de réduire l'enfouissement.

SOURCE GDI Ainsworth

Pour tout renseignement : Marianne Poitras - TACT, 438 880-0852, [email protected]