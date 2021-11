Début des travaux de construction du pavillon d'enseignement préclinique à l'Hôpital régional de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Une étape importante de la construction d'un pavillon d'enseignement préclinique dans le cadre du projet Aventure médecine sur le site de l'Hôpital régional de Rimouski a été soulignée aujourd'hui.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, ont participé à la pelletée de terre lançant officiellement les travaux.

Ils étaient, pour l'occasion, accompagnés par le vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé de l'Université Laval, Rénald Bergeron, le recteur de l'Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, et la directrice générale adjointe à la performance, soutien et administration au CISSS de Chaudière-Appalaches, Renée Berger.

Le projet vise à développer l'intérêt des étudiantes et étudiants en médecine pour une pratique médicale adaptée aux régions. Il permettra également d'augmenter les admissions à la Faculté de médecine de l'Université Laval ainsi que l'admission de personnes provenant des régions. L'initiative est le fruit d'un engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) de contribuer au développement d'une offre de formation préclinique sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Dès l'automne 2022, 18 étudiantes et étudiants pourront être accueillis chaque année à Rimouski pour y être formés.

D'une superficie de plus de 3 265 mètres carrés, le pavillon, qui sera annexé à l'Hôpital régional de Rimouski, sera doté d'infrastructures modernes et de tout l'espace nécessaire pour fournir un enseignement de qualité aux futurs médecins.

Enfin, notons qu'une subvention de 1,9 million $ a été annoncée par le MES pour l'année 2021-2022 pour la délocalisation du programme de doctorat en médecine de l'Université Laval. Dans le cadre des travaux réalisés à ce jour, un soutien financier de 337 912 $ et de 1 million $ a déjà été accordé pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021 respectivement. Un montant de 1 million $ supplémentaire a également été annoncé en avril 2021.

Citations :

« Avec ce projet, nous souhaitons offrir aux usagers le meilleur accès possible aux services d'un médecin de famille ou d'un spécialiste à proximité de leur milieu de vie, tout en assurant la qualité de l'expertise formée sur place. Il s'agit d'une formidable initiative, qui offrira aux étudiants en médecine un milieu clinique regroupant un large éventail de spécialités, en plus de leur ouvrir une porte vers la pratique en région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet vient démontrer que les partenariats entre le milieu de l'enseignement supérieur et celui de la santé et des services sociaux sont porteurs d'innovation, et qu'ils viennent répondre de manière parfaitement adaptée à la réalité actuelle. Il s'agit d'une initiative exemplaire qui mobilise plusieurs partenaires du milieu de la santé et de l'enseignement supérieur. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis heureuse de prendre part à cette étape importante d'un projet porteur pour l'Hôpital régional de Rimouski et la région. Je tiens à remercier toutes les équipes qui participent à sa réalisation. À terme, c'est l'ensemble des citoyens qui pourront bénéficier d'une expertise médicale bien au fait des enjeux de santé présents dans le Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Le projet Aventure médecine offre une riche expérience aux étudiantes et étudiants, qui auront la chance d'apprendre dans un environnement à la fine pointe de la technologie tout en étant exposés rapidement à la réalité médicale régionale. Je salue le travail de collaboration de tous les partenaires. Ensemble, nous permettrons à 18 futurs médecins par année de compléter leur formation préclinique dans la région, et ce, dès l'automne prochain. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Il s'agit d'une étape importante en vue de la concrétisation du déploiement de la formation en médecine à Rimouski, dont les retombées bénéficieront à l'ensemble des communautés de l'Est-du-Québec. Grâce à l'étroit partenariat établi, nous exposerons les étudiantes et les étudiants dès le début de leur formation aux réalités de la pratique médicale en région ainsi qu'à une vie universitaire des plus enrichissantes, et ce, pour favoriser leur réussite, mais également leur enracinement et leur rétention. »

François Deschênes, recteur de l'UQAR

Faits saillants :

Sur le plan financier, ce projet représente un budget global de 26,9 millions $, en majeure partie assumé par le MSSS. Le CISSS y contribuera pour sa part à hauteur de 1 260 690 $.





Rappelons qu'un projet similaire est en cours du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La première pelletée de terre a eu lieu le 4 novembre dernier.





Les deux projets s'inscrivent dans le cadre d'une démarche visant à offrir le programme de doctorat en médecine de l'Université Laval dans deux nouveaux milieux, soit Rimouski et Lévis, dans le but de mieux faire face aux enjeux d'accessibilité et de qualité des services liés à la pratique médicale en région. Les projets sont également réalisés en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski et les CISSS de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

