SAINT-HYACINTHE, QC, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, annoncent le début des travaux de construction du palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe. Ce palais sera situé au 3800, avenue Cusson à Saint-Hyacinthe.

Dès l'automne 2021, les activités judiciaires y seront transférées pour permettre la démolition du palais de justice actuel et la construction d'un nouvel édifice sur le terrain de la rue Dessaulles. La réalisation de ces projets est sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures.

Tous les services offerts actuellement au palais de justice de Saint-Hyacinthe seront maintenus dans le palais de justice temporaire.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui le début de la construction du palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe. Celui-ci sera aménagé de façon fonctionnelle et sécuritaire, et ce, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Il permettra d'assurer un accès à la justice à la population maskoutaine le temps nécessaire à la construction du nouveau palais. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Le début de la construction du palais de justice temporaire est une étape incontournable pour doter Saint-Hyacinthe d'un nouveau palais de justice moderne et sécuritaire répondant aux besoins de toutes et tous. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre de la Justice, pour cette annonce tant attendue par les membres de la communauté juridique ainsi que par les citoyennes et citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les services offerts au palais de justice de Saint-Hyacinthe, visitez le site Web : www.justice.gouv.qc.ca .

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

