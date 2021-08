Début des travaux de construction d'un pont parallèle au pont Choinière et du réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 10 et de la route 139

SHERBROOKE, QC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Marcel Gaudreau, sont heureux d'annoncer le début des travaux de construction d'un deuxième pont enjambant l'autoroute 10 à la hauteur de la route 139. Cette nouvelle structure sera construite près du pont Choinière, ce qui permettra de doubler le nombre de voies sur la route 139 dans ce secteur névralgique.

Dans le cadre de ce chantier, le réaménagement de l'échangeur de l'autoroute 10 et de la route 139 aura lieu afin de relier adéquatement le nouveau pont aux infrastructures routières existantes. La route 139 sera aussi élargie et sera ainsi dotée de quatre voies séparées depuis son intersection avec la rue du Klondike jusqu'à celle avec la rue Brodeur.

Citations

« Votre gouvernement est à l'écoute des citoyennes et des citoyens, et nous sommes conscients des enjeux de mobilité sur cette section de la route 139. Grâce à ce nouveau pont, les usagers bénéficieront de deux voies supplémentaires. Cette configuration apportera une solution tant attendue par la population pour améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce sont des travaux d'envergure que le ministère des Transports s'apprête à commencer dans notre belle municipalité. Nous sommes conscients des répercussions que cela aura sur vos déplacements pour les mois à venir, et nous comptons sur votre patience durant cette période. À long terme, cela aura plusieurs effets bénéfiques pour vous, citoyennes et citoyens. Nous avons bon espoir que ce réaménagement réduira la congestion et les accidents dans ce secteur. Je tiens donc à remercier M. François Bonnardel pour son soutien face à cette situation problématique. Puisque la sécurité de toutes et tous nous tient à cœur, nous vous demandons d'être doublement prudents pendant les travaux. »

Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby

Faits saillants

Les travaux de ce chantier débutent ce lundi 2 août 2021 et sont prévus se terminer à l'automne 2022.

Le montant total des travaux est de 21,4 M$.

Depuis quelques années, le Ministère a apporté des améliorations ponctuelles aux intersections du tronçon de la route 139 compris entre l'autoroute 10 et la route 112 dans le but de remédier aux problèmes de ralentissement de la circulation.

Dans ce secteur, la circulation quotidienne s'élève à 11 000 véhicules en moyenne sur la route 139 et à 30 000 véhicules sur l'autoroute 10.

