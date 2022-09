Début des travaux d'élargissement de la route 117 à Labelle

SAINT-JÉRÔME, QC, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagères et usagers de la route que les travaux d'élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge s'amorceront dès le 26 septembre à Labelle. Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour et s'échelonneront jusqu'à l'automne 2023 (y compris une pause pendant la période hivernale).

Les principales interventions prévues pour le premier lot de travaux consistent à élargir la chaussée à quatre voies (deux voies par direction), sur un peu plus d'un kilomètre, ainsi qu'à aménager un carrefour giratoire à l'intersection de la route 117, du chemin de La Minerve et du boulevard du Curé-Labelle.

La signalisation en prévision du chantier sera déployée dès le 19 septembre et la nouvelle configuration des voies sera mise en place dès le 26 septembre, entre la sortie no 145 - Boulevard du Curé-Labelle, jusqu'à environ 300 mètres au nord du chemin de La Minerve, à Labelle. Pour ce faire, une fermeture complète de la route 117 est à prévoir dans la nuit du 25 septembre à 21 h au 26 septembre à 5 h 30 et nécessitera un détour balisé par le boulevard du Curé-Labelle.

Gestion de la circulation - dès le 26 septembre

Route 117

Une voie par direction, d'une largeur minimale de 3,5 mètres, sera disponible en tout temps (de jour). Des fermetures de nuit partielles ou complètes sont à prévoir.

La limite de vitesse sera abaissée selon les besoins du chantier.

Boulevard du Curé-Labelle (intersection de la route 117)

Fermeture complète, entre la route 117 jusqu'à environ 250 mètres en direction de la municipalité de Labelle , du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'automne 2023.

, du mois d'octobre 2022 jusqu'à l'automne 2023. La circulation locale sera permise pour accéder aux résidences de ce secteur.

Chemin de La Minerve (intersection de la route 117)

Certains travaux ponctuels nécessiteront des entraves partielles de nuit. La circulation s'effectuera alors en alternance à l'aide de signaleuses et signaleurs routiers ou de feux de circulation temporaires.

Pour plus d'information sur le projet d'élargissement de la route 117, consultez la page Web du projet sur le site du ministère des Transports.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511.

Pour la sécurité des usagères et usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Faits saillants :

Le projet d'élargissement de la route 117 a pour objectif d'améliorer la sécurité des usagères et usagers ainsi que la fiabilité de cette route en cas d'incident ou de travaux.

Le projet dans son ensemble consiste notamment à élargir à quatre voies la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à Labelle , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge.

et Rivière-Rouge sur 14,7 km, dans l'axe actuel, entre la fin de la route à quatre voies, à , et le carrefour giratoire du chemin Deslauriers et de la rue L'Annonciation Sud, à Rivière-Rouge. Les chaussées seront séparées par un terre-plein central de largeur réduite et une glissière médiane.

Parallèlement aux travaux du premier lot, le Ministère poursuit les études d'avant-projet définitif pour les lots 2 et 3, afin que l'ensemble de l'élargissement de la route 117 soit réalisé d'ici 2027.

