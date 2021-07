Début des travaux d'aménagement d'un tout nouveau skatepark au parc Honoré-Mercier

Le contrat d'aménagement du projet, octroyé en mai dernier par l'arrondissement, inclut la construction d'un parc de planche à roulettes éclairé de niveau débutant/intermédiaire. Ce dernier sera composé d'une dalle de béton à laquelle seront ancrés différents modules. Il sera aussi accompagné d'un circuit de trottinette, d'un brumisateur, de gradins en pierre naturelle et d'une aire de pique-nique. Dans le but de bien intégrer la nouvelle structure à son milieu, les déblais d'excavation seront réutilisés afin d'aménager des buttes légères sur le pourtour du skatepark. Diverses essences de fleurs et d'arbustes y seront ensemencées et plantées. Des arbres de gros calibre seront aussi plantés à proximité du nouvel aménagement.

L'entrée nord du parc sera également revue afin de sécuriser ce secteur utilisé à la fois par les piétons et les cyclistes. Le nouveau seuil d'entrée comprendra une halte cyclable avec borne de réparation, un support à vélo et une fontaine à boire. Celui-ci dirigera notamment les piétons vers un nouveau sentier éclairé, aménagé parallèlement à l'actuelle piste cyclable.

« Le nouveau skatepark du parc Honoré-Mercier va permettre à l'arrondissement de devenir une véritable destination pour pratiquer le skate! Je ne doute pas qu'une installation aussi bien conçue que celle-ci, et bénéficiant d'une aussi belle vue, attirera bien des gens, de MHM comme de l'extérieur. Je me réjouis de constater qu'un aussi bon projet ait été développé par nos équipes, avec l'aide de l'Association Skateboard Montréal (ASM) et de citoyens mobilisés! » a indiqué le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Soulignons que d'autres aménagements favorisant la transition écologique sont prévus dans le secteur du parc dans une deuxième phase.

Échéancier des travaux

Les travaux d'aménagement du site se dérouleront de juillet à octobre 2021. Au cours des premières semaines, le site sera excavé et préparé afin de pouvoir accueillir les différentes composantes de l'installation. L'arrondissement effectuera diverses communications dès qu'il sera possible de s'y rendre.

« J'avais très hâte que les travaux d'aménagement de ce nouveau site débutent! Ce projet fait ma fierté, car il va combler un important besoin en la matière dans Tétreaultville. Il y a quelques années, la construction de la piscine Annie-Pelletier dans le parc Clément-Jetté avait forcé l'arrondissement à retirer le seul skatepark du secteur. Dès l'automne, les planchistes pourront ainsi à nouveau pratiquer ce sport dans leur quartier, et ils le feront en plus dans une installation bien plus intéressante que la précédente! » a souligné Mme Suzie Miron, conseillère de Ville pour le district de Tétreaultville.

Un comité pour s'assurer de bien répondre au besoin

Afin de bien cerner les besoins des utilisateurs et de favoriser le sentiment d'appartenance de la communauté pour le futur site, l'arrondissement a mis en place un comité formé de spécialistes et d'utilisateurs de ce type d'installation. Les membres du comité, accompagnés de consultants experts de l'ASM, ont travaillé sur le concept du projet pendant plusieurs mois au courant de l'année 2019. En plus de participer à l'idéation des plans, le comité avait plus spécifiquement pour objectif de définir les besoins du skatepark en termes de types de modules, d'emplacements et de matériaux, le tout en prenant en considération les tendances.

« Nous sommes fiers et reconnaissants du super travail qui a été fait avec l'équipe de l'arrondissement et le comité citoyen. Chaque skatepark est unique et en tant qu'experts, nous savons concevoir de très bons modules. Or notre expertise prend beaucoup de valeur quand on y ajoute l'implication d'un comité formé de divers types d'usagers qui nous aident à faire les bons choix, le tout supporté par une équipe de professionnels qui possède une vision inclusive et moderne qui permet d'implanter le skatepark dans l'espace public de la meilleure façon possible. Ce projet a tout pour devenir une référence au Québec! » a ajouté M. Yann Fily-Paré, cofondateur de l'ASM.

Une vision pour la planche dans MHM

Combinés, le Planchodrome Vans, aménagé en 2019 au Parc olympique, et le planchodrome du parc Honoré-Mercier, vont faire de MHM une destination de choix pour les planchistes! Et ce n'est pas terminé! En 2020, l'arrondissement a obtenu de la Ville de Montréal (via son programme PISE) la confirmation d'une importante aide financière à obtenir pour réaménager le skatepark du parc Raymond-Préfontaine. Les équipes de l'arrondissement commenceront très bientôt à plancher sur le projet.

