PIEDMONT, QC, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») a terminé une première partie de son nouveau programme de forage sur les claims Aiguebelle-Goldfields, à environ 35 km au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi (Québec). Le programme approuvé par la Société totalise 3000 mètres répartis en 20 trous, dont le forage devrait s'achever au début du mois de février 2021.

En date d'aujourd'hui, 1928 mètres ont été forés dans 7 sondages dont la longueur varie entre 200 et 300 mètres. Les trous forés sont distribués sur trois sections espacées de 100 mètres et sont concentrés dans la partie sud des titres miniers. L'objectif est de localiser une nouvelle structure aurifère dans un secteur où un forage historique sporadique a montré d'importantes anomalies aurifères. Jusqu'à présent, l'observation des carottes des trois premiers trous (AIG-20-001 à AIG-20-003) a révélé les éléments suivants :

Trous Sections Intervalles d'intérêt Descriptions de la géologie AIG-20-001 661750 25 à 41 m (16 m) Système de dykes de syénite, fortement cisaillé, pyritisé. 171 à 191 m (20 m) Zone de cisaillement et d'altération carbonatée avec dykes de syénite. AIG-20-002 661650 15m à 27 m (12 m) Système de dykes de syénite, hématisation avec pyrite disséminée. 162 à 220 m (58 m) Contact cisaillé entre volcanites ultramafiques et sédiments. Injections de dykes de syénite variablement pyritisés. AIG-20-003 661550 98 à 114 m (16 m) Zone de faille injectée par des dykes de syénite. 114 à 168 m (54 m) Intrusion continue de syénite, fracturée avec pyrite disséminée.

De façon générale, l'environnement géologique traversé en sections par le forage est dominé par la zone de faille Manneville Nord. Cette zone met en contact les sédiments du Groupe de Kewagama, situés au sud, avec l'empilement de coulées volcaniques mafiques et ultramafiques de la Formation de Lanaudière, au nord.

Les intrusions alcalines prennent la forme de faisceaux de dykes dont l'orientation suit celle des unités géologiques, et elles représentent un volume important de la structure. L'altération hydrothermale est une hématisation accompagnée de carbonate de fer et de pyrite finement disséminée. L'épaisseur des cibles forées dans chaque trou est évaluée entre 12 et 40 mètres.

Le terrain d'exploration baptisé « Aiguebelle-Goldfields » est contrôlé par Typhon. Il est bordé, à l'est, par le projet Fayolle de IAMgold Corporation, et sa limite se situe à 250 mètres à l'ouest de la zone Fayolle. Sur Aiguebelle-Goldfields, le forage historique est concentré à environ 600 mètres à l'ouest de la zone Fayolle. Le plan de forage mis en œuvre vise d'abord à identifier de nouvelles minéralisations dans l'espace non foré à l'ouest du projet Fayolle, en suivant trois structures géologiques identifiées par le forage historique.

« L'examen visuel des premiers forages nous a impressionnés de bien des façons. Le contexte géologique dominé par des dykes de syénite hématisée, l'intensité des altérations et la présence de zones de pyrite finement disséminée sont tous des éléments favorables à la présence d'or, bien connus dans la région. Ces observations nous rappellent le gisement de la Mine Bachelor (détenu par Ressources Bonterra) et le projet Douay (de Maple Gold Mines) auxquels les membres de la direction et le consultant principal de Typhon ont respectivement participé dans le passé », mentionne Ghislain Morin, président-directeur général de Typhon.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no 770), consultant pour Exploration Typhon et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

