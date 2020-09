VICTORIA, BC, le 28 sept. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (« IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file dans la découverte et le développement global d'anticorps thérapeutiques, et LiteVax BV (Oss, Pays-Bas) ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont lancé des essais précliniques d'un vaccin contre le SRAS-CoV-2. La conception du vaccin est fondée sur de vastes ensembles de données obtenues au cours de l'analyse des programmes thérapeutiques d'IPA relatifs au SRAS-CoV-2. À l'aide de ces informations, ImmunoPrecise a conçu une variété de vaccins candidats fondés sur des données et bien définis à partir de la protéine de spicule du SARS-CoV-2, qui ont été combinés à une nouvelle classe de dérivés glucidiques synthétiques et qui sont destinés à agir comme un adjuvant de vaccin. Les formulations finales sont conçues pour avoir une efficacité élevée et de faibles effets indésirables.

L'étude préclinique collaborative est en cours à l'IRTA (Catalogne, Espagne) et elle se concentre sur la faisabilité de l'administration d'une faible dose unique pour évaluer l'innocuité des formulations de vaccin et la tolérance à leur égard. Parallèlement à l'étude préclinique, qui est soutenue par TRANSVAC2 (projet financé par la Commission européenne, accord de subvention no 730964), IPA et LiteVax lancent des essais ex vivo pertinents. Les résultats de l'étude seront compilés d'ici novembre 2020 et permettront aux entreprises d'accorder la priorité à des sous-ensembles de vaccins candidats idéaux aux fins de leur mise au point plus poussée.

La conception du vaccin d'IPA tient compte de données compilées importantes entourant la réponse immunitaire humaine au SRAS-CoV-2, ainsi que de données obtenues grâce à l'examen minutieux des études collectives d'IPA sur le SRAS. Les entreprises s'attendent à ce que la combinaison du vaccin d'IPA avec la technologie de l'adjuvant de LiteVax, qui est conçu précisément pour améliorer la réponse immunitaire de l'hôte, ait d'importantes retombées en favorisant la mise au point réussie d'un vaccin à dose unique faible contre le SRAS-CoV-2. Cette première étude préclinique permet la conception de tests de provocation plus poussés.

« IPA a compilé d'énormes quantités de données in vitro et in silico. Cela a généré de vastes ensembles de données, qui permettent d'éclairer cette étude. Nous croyons que les analyses exhaustives des données de cet essai, y compris la caractérisation approfondie des réponses immunitaires qui en résultent, aideront à faire progresser notre objectif d'offrir des produits sécuritaires et efficaces au milieu clinique », a déclaré la Dre Jennifer Bath, présidente et chef de la direction d'ImmunoPrecise. Elle a ajouté : « Nous sommes heureux de collaborer à cet essai initial de vaccin, qui devrait être suivi par notre formulation PolyTope au cours de l'année. »

La Société ne fait aucune allégation expresse ou implicite selon laquelle ses produits ont la capacité d'éliminer, de guérir ou de contenir la COVID-19 (ou le SRAS-CoV-2) pour le moment.

À propos de TRANSVAC

TRANSVAC2 est une infrastructure européenne de recherche et développement en matière de vaccins qui vise à accélérer le développement de vaccins sûrs, efficaces et abordables, l'un des outils de santé publique les plus efficaces et les plus économiques pour la prévention des maladies. Toutefois, la mise au point de vaccins prend du temps et est complexe. Elle exige une combinaison de compétences spécialisées et de capacités techniques qui ne sont pas facilement accessibles dans une seule organisation. Afin de faciliter l'accès à ces compétences et capacités et de favoriser les collaborations dans le domaine des vaccins en Europe, TRANSVAC2 offre des services techniques de haute qualité sur quatre plateformes de services : la technologie (pour la conception de procédés et la production de bonnes pratiques de fabrication), la biologie des corrélats immunologiques et des systèmes, les modèles animaux et le soutien pour les essais cliniques Pour de plus amples renseignements sur le projet et le soutien fourni, veuillez consulter le site www.transvac.org.

TRANSVAC2 a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention no 730964.

À propos de l'IRTA

L'IRTA est un institut de recherche consacré à la recherche, au développement et à l'innovation agroalimentaires, dans les domaines de la production végétale et animale, des industries agroalimentaires, de l'environnement et du changement mondial, et de l'économie. Le transfert des avancées scientifiques de l'IRTA contribue à la modernité, à la compétitivité et au développement durable dans les secteurs agraire, alimentaire et de la pêche, à la fourniture d'aliments sains pour les consommateurs et à l'amélioration du bien-être humain. L'IRTA est associé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, des Pêcheries et de l'Alimentation du gouvernement catalan. http://www.irta.cat/en/

À propos de LiteVax

LiteVax BV est une PME biopharmaceutique néerlandaise dont la mission est d'influer sur la santé mondiale en concevant et en exploitant de nouveaux adjuvants immunologiques pour accroître l'efficacité des vaccins. De nouveaux vaccins plus efficaces contre une vaste gamme de maladies infectieuses sont nécessaires, comme en témoignent les récentes éclosions. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

