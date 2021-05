Début de la vaccination pour les employés des entreprises de Valleyfield - La clinique de vaccination en entreprise de CEZinc et ses partenaires ouvre officiellement ses portes

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - La clinique de vaccination de CEZinc et ses partenaires, Glencore, le Cégep de Valleyfield et le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, ouvre officiellement ses portes en débutant la vaccination, selon les groupes en cours, pour les employés des entreprises de la région. La clinique de vaccination est située au Centre d'Éducation aux adultes Nouvel-Envol, situé au 115 rue St-Charles à Salaberry-de-Valleyfield.

La clinique est accessible aux employés de CEZinc, de ses partenaires ainsi que pour les employés des autres entreprises de la région.

La clinique est également ouverte à la population générale à travers le lien de Clic Santé.

Cette approche permet de rencontrer le mandat qui nous a été confié soit de rejoindre le plus de travailleurs possibles et d'être complémentaire aux cliniques du réseau de la santé.

Le site de vaccination sera ouvert de 9h30 à 17h, 7 jours sur 7 dans les deux prochains mois et par la suite, 5 jours sur 7 jusqu'à la fin août. La clinique a une capacité de vaccination de 180 personnes par jour. L'objectif est d'administrer un total de 15 000 doses au cours de l'été.

Jean-François Gagnon, Directeur des ressources humaines de CEZinc et gestionnaire du site de vaccination se réjouit du travail accompli et de l'esprit de collaboration hors du commun entre les différents partenaires du projet : « Nous sommes extrêmement fiers du dynamisme et du leadership des entreprises partenaires de la région, grâce à qui nous avons pu mettre en place ce projet d'envergure et ce, dans un temps record. Notre mandat au cours du mois de mai est de rendre rapidement accessible la vaccination aux travailleurs de la région en favorisant une prise de rendez-vous rapide et organisée, permettant ainsi de réduire les impacts sur les entreprises de production et de services. »

Marc Bédard, chef de l'exploitation des sites métallurgiques de Glencore, est fier d'appuyer CEZinc dans la réalisation de ce projet mobilisateur pour la région de Valleyfield : « Ce projet sans précédent démontre sans contredit le rôle important de CEZinc et de son implication active auprès de la communauté campivalensienne. Rappelons que la vaccination est la clé pour sortir de cette pandémie et revenir à une vie normale le plus tôt possible et nous mettrons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. »

Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield, souligne: « Nous sommes heureux de pouvoir mettre à profit l'expertise de notre programme en soins infirmiers dans ce projet novateur. Au total, en plus de certains membres de notre équipe interne, plusieurs étudiant(e)s pourront vivre cette expérience enrichissante en s'impliquant de diverses façons, principalement comme injectrices et injecteurs. Cette clinique permet aussi à nos employé(e)s de pouvoir recevoir leurs deux doses de vaccins cet été. Nous en sommes très fiers ».

Pour Marc Girard, directeur général du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, la collaboration du CSSVT à cette campagne de vaccination est une manière de remercier les employés du CSSVT pour leur travail tout en s'impliquant activement dans la communauté dans la lutte à la COVID-19: « Nous sommes enthousiasmés à l'idée de mettre l'expertise en santé du CSSVT au profit de cette campagne. Les connaissances et le savoir-faire de nos enseignant(e)s et étudiant(e)s des cours de santé assistance en soin infirmier (infirmière auxiliaire) et d'Assistance aux personnes en établissement et à domicile (préposé(es) aux bénéficiaires) seront mises à contribution. Nous sommes également enchantés de mettre nos locaux du centre de formation générale aux adultes aux services de la population. »

Soulignons également l'implication de la direction de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Ouest, qui soutient CEZinc et ses partenaires depuis les balbutiements du projet. C'est notamment au niveau de la formation que l'organisation de santé est venue prêter main-forte, mais aussi en matière de partage d'expertise.

Le déploiement de ce projet sans précédent a été rendu possible grâce à la contribution financière de plusieurs entreprises de la région pour une somme totale de 350 000$.

80 000$ 30 000$ 20 000$ 10 000$ 5 000$ 2 500 - 1 000$ CEZinc Glencore Desjardins W.R. Grace Canada Diageo General Dynamics Goodyear Groupe SGM J.R. Mécanique Les Services Maritimes Valport Vegpro International Buanderie Beaulieu et fils Construction J.P. Roy Claude Reid, Député de Beauharnois EXP Fasken Groupe Tremblay Macco Organiques OVHcloud QUSAC Decaf Securitas Shellex Groupe Conseil Valtech Fabrication Entretien industriel Rovan SDX Mécanique Atelier d'usinage Quenneville Canadian Tire Constructions Valrive Groupe Meloche Pavage Bolduc Syndicat des Métallos, local 6486 Centre funéraire E. Montpetit et fils Claude DeBellefeuille, Députée Salaberry-Suroît Courrier du Suroît National Silicates

À ces contributions financières, s'ajoutent également les contributions en ressources matérielles et humaines de CEZinc, du Cégep de Valleyfield et du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour une valeur additionnelle de près de 100 000$.

