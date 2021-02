Début de la vaccination dans les RPA à Montréal : Les résidents des Appartements du Square Angus recevront le vaccin contre la COVID-19 aujourd'hui

« Les résidents se réjouissent de recevoir dès maintenant le vaccin. Ils ont fait de grands sacrifices depuis le début de la pandémie », commente Frédéric Asselin, directeur général des Appartements du Square Angus et vice-président du Groupe Socius. « De notre côté, nous avons gagné la première bataille, soit de les garder en santé jusqu'au début de la vaccination. »

Les Appartements du Square Angus tiennent à remercier les employés du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour leur collaboration. Ces derniers ont passé la journée de mardi à recueillir les consentements des résidents pour le vaccin et ont débuté la vaccination aujourd'hui. Celle-ci se poursuivra jusqu'au week-end.

À propos de Socius

Gestion Socius est une entreprise familiale active dans le secteur des services et des soins de la santé depuis plus de 50 ans. Elle se consacre à la mise en œuvre de centres immobiliers destinés à une clientèle retraitée autonome, semi-autonome, ou nécessitant des soins plus complexes et de longue durée.

