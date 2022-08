Premier jeu de rôle en ligne GameFi massivement multijoueur (JRMM) classé AAA : LE PROCHAIN CHAPITRE

Début de la préinscription pour le jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » de Tigon Mobile Bless Global et volonté d'étendre cet écosystème

Intégration du système « jouer pour gagner de l'argent » dans l'univers de Bless et annonce d'un nouveau JRMM GameFi classé AAA

SÉOUL, Corée du Sud, 16 août 2022 /CNW/ - Récemment, Tigon Mobile, une filiale de Longtu Korea, a dévoilé son dernier opus de la franchise Bless - Bless Global, le premier JRMM AAA de style GameFi au monde qui combine l'univers de Bless avec des mécanismes de type « jouer pour gagner de l'argent ». L'événement de préinscription pour Bless Global commence le 12 août 2022. Les joueurs peuvent visiter la page de préinscription ( https://bless.tigonmobile.com/ ) ou suivre le compte Twitter officiel de Bless Global pour participer à l'événement.

Publié par Tigon Mobile, la filiale de la société coréenne cotée Longtu Korea, Bless Global sera la première tentative de jeu à gros budget de la société dans le monde du Web3.

Longtu Korea aurait plusieurs jeux AAA à diffuser à l'avenir. Les titres phares de la société, Sword and Magic et Yulgang Mobile, ont été aimés et soutenus par plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. En tant qu'éditeur de jeux, Longtu Korea a diverti plus de 200 millions d'utilisateurs au cours de la dernière décennie.

Depuis son lancement, le titre GameFi Yulgang Global publié par Longtu Korea a été bien accueilli par plus de 5 millions d'utilisateurs. Bless Global, le dernier titre de l'entreprise à paraître, dépasse de loin Yulgang Global en ce qui concerne l'échelle de développement et le modèle économique. Par conséquent, le jeu devrait attirer une base de joueurs plus grande.

Pour offrir une expérience Web3 fluide aux utilisateurs de jeux, PocketBuff, fruit de la collaboration entre Tigon Mobile et Game Space, sera la plateforme pour soutenir les transactions de jeton non fongible de Bless Global.

Le jeu original pour PC Bless, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur se déroulant dans un univers fantastique médiéval et développé par Neowiz, a été salué unanimement par les médias pour sa présentation visuelle remarquable depuis son lancement. Propulsé par l'outil de création en 3D Unreal Engine 4, Bless Unleashed, la nouvelle version de 2021 du premier Bless de Neowiz, est devenu un autre succès mondial sur les grandes plateformes.

Le jeu Bless original est également largement reconnu en Asie. Longtu Game, la société mère de Longtu Korea, est le développeur et l'éditeur de Bless : Ember Storm, un jeu mobile récemment lancé qui est basé sur l'univers de Bless. Depuis son lancement le 23 septembre 2021, le jeu s'est classé au 12e rang des jeux les plus rentables dans l'App Store.

Optimisé pour les appareils mobiles, Bless Global hérite également de l'histoire et de la toile de fond du jeu original pour PC Bless. Ce jeu médiéval fantastique illustre parfaitement un monde magique vivant grâce à la combinaison d'histoires grandioses et de graphismes de niveau console. Le jeu comprend une rétroaction de combat réactive et une expérience de combat mobile sans entrave, apportant une aventure immersive et épique à tous les joueurs!

En plus des batailles, les joueurs peuvent exploiter les ressources du jeu à l'aide du système de type « jouer pour gagner de l'argent » du jeu et les échanger avec d'autres joueurs sur la plateforme.

Selon un porte-parole de Tigon Mobile, Bless Global sera lancé sur plusieurs plateformes, y compris les appareils mobiles et les PC, afin d'assurer l'accessibilité et le divertissement continu pour tous les utilisateurs. En ce qui concerne le système de type « jouer pour gagner de l'argent », Tigon Mobile affirme que son objectif est d'étendre l'écosystème de la plateforme et d'intégrer davantage les caractéristiques du jeu dans la plateforme.

Bless Global est maintenant disponible pour la préinscription. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, veuillez consulter le site Web officiel ( http://bless.tigonmobile.com/ ) pour plus d'informations.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sanghwa Lee, +82-2-3144-3225, [email protected]