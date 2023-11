DÉBUT DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE ET ÉTAPES MENANT À L'ÉLECTION PARTIELLE DU 17 DÉCEMBRE À LA MAIRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE L'ÎLE-BIZARD-SAINTE-GENEVIÈVE

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que débute la période électorale qui mènera à l'élection au poste de mairesse ou maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève le 17 décembre prochain. La personne candidate qui remportera ce scrutin siègera jusqu'à l'élection générale de novembre 2025.

La tenue d'une élection partielle dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève s'est imposée à la suite de la démission de Monsieur Stéphane Côté, maire d'arrondissement, le 24 août dernier.

La Loi prévoit que les vacances constatées plus d'un an avant une élection générale doivent être comblées par un scrutin. La Loi encadre chacune des étapes du scrutin.

Les principales étapes menant à l'élection partielle sont :

3 au 17 novembre : dépôt de candidature pour les personnes désirant briguer le poste de mairesse ou maire d'arrondissement;

26 au 28 novembre : période de révision de la liste électorale, où les personnes qui ne sont pas sur la liste électorale peuvent s'inscrire;

9 décembre : vote itinérant pour les personnes qui sont domiciliées dans les résidences admissibles et qui sont incapables de se déplacer pour voter;

10 décembre : tenue du vote par anticipation de midi à 20 h;

17 décembre : journée officielle du scrutin de 10 h à 20 h;

17 décembre : diffusion des résultats provisoires et recensement des votes en fin de soirée.

Ces opérations seront dirigées par Me Emmanuel Tani-Moore, président d'élection et principal administrateur d'Élections Montréal. Au cours des prochaines semaines, plus de cent-cinquante personnes se joindront à Élections Montréal pour permettre l'exercice du droit de vote de manière neutre et impartiale.

L'élection du 17 décembre prochain sera la première élection municipale à avoir lieu en plus de deux ans. L'élection générale de novembre 2021 s'est déroulée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

L'élection partielle dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève marquera notamment le retour du petit bureau de vote. Un espace sera ainsi aménagé dans les endroits de vote afin de permettre aux jeunes de s'initier au vote et de prendre part à la démocratie montréalaise.

Avec un électorat de quelque 13 900 personnes et une participation d'une personne sur deux en 2021, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève est le plus petit arrondissement de la Ville de Montréal et l'un des plus participatifs.

Le conseil d'arrondissement compte cinq sièges dont celui de mairesse ou maire d'arrondissement. La personne qui sera élue à la suite de l'élection partielle du 17 décembre siègera également au conseil municipal. Le budget estimé de l'élection partielle est de 350 000$.

Le site web d'Élections Montréal est la source officielle d'informations pour les personnes qui souhaitent déposer leur candidature ou s'inscrire sur la liste électorale. Élections Montréal y présente des renseignements sur le dépôt de candidature, l'inscription à la liste électorale, le vote et bien plus.

