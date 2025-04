Début de la campagne de vaccination printanière contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Santé Québec annonce le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette dernière s'amorce aujourd'hui avec la population à risque de complications.

Les équipes de vaccination ont entamé leur tournée au début du mois d'avril dernier dans les différentes résidences pour aînés. La population ciblée par cette campagne est invitée à prendre rendez-vous dès maintenant.

Au printemps 2025, une dose de vaccin est recommandée :

aux personnes résidant en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comprenant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

aux personnes âgées de 75 ans et plus;

aux personnes âgées de 6 mois et plus immunodéprimées ou dialysées;

aux personnes âgées de 65 à 74 ans qui vivent avec une maladie chronique ou qui vivent dans une région éloignée et isolée.

Rappelons que les personnes déjà vaccinées contre la COVID-19 devraient attendre six mois pour recevoir une nouvelle dose. Il est possible de prendre rendez-vous sur Clic santé ou en téléphonant au 1 877 644 4545.

« Santé Québec met tout en œuvre pour faciliter l'accès à la vaccination pour tous. Les gens veulent une méthode simple et c'est ce qu'on est capable d'offrir dans nos installations. À chaque campagne de vaccination, nous déployons une offre de vaccination mobile, particulièrement auprès des personnes les plus à risque. De plus, avec un seul clic ou un coup de fil, il est possible de prendre rendez-vous rapidement. C'est la combinaison de ces actions qui nous permettent d'offrir un service qui répond aux besoins de la population. » - Martine Leblanc-Constant, directrice des opérations de santé publique, Santé Québec

« Offerte gratuitement et accessible rapidement et facilement, la vaccination contre la COVID-19 demeure l'un des meilleurs moyens pour prévenir les complications liées à la maladie. Elle est particulièrement recommandée pour les personnes considérées davantage à risque en raison de leur âge ou de leur état de santé. »

- Docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique

Faits saillants :

Les enfants à risque âgés de 6 mois à 11 ans sont invités à réserver un rendez-vous rapidement. Les doses de vaccins actuellement disponibles ne seront plus offertes après juin 2025.

La campagne de vaccination sera réalisée dans les Points de service locaux et dans les pharmacies communautaires participantes, en plus d'offrir des services en mobilité à nos personnes à risque.

À la suite de la tournée en CHSLD, la vaccination sera offerte dans certaines RPA par les établissements (ou par le biais de certaines pharmacies communautaires). Une priorisation des RPA plus vulnérables sera effectuée pour l'offre de vaccination.

