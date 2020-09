La septième International E-Business Expo, la Zhejiang International Digital Trade Fair et la onzième Zhejiang Business Service Fair ont lieu en même temps

HANGZHOU, Chine, 18 septembre 2020 /CNW/ - La septième International E-Business Expo, le Zhejiang International Digital Trade Fair et la onzième Zhejiang Business Service Fair ont été lancées le 18 septembre au Hangzhou International Expo Center. Coorganisée par le gouvernement populaire de la Municipalité de Hangzhou et le ministère du Commerce de la province du Zhejiang, le salon sur le thème New Era of E-Business prend la vedette de la numérisation mondiale du commerce, en réaction au nouveau paysage économique.

S'appuyant sur les principes fondamentaux d'observation des tendances, de recherche de services et de sélection de produits, le salon a adopté le cadre « 1 + 8 + N ». « 1 » y fait référence à un salon axé sur ces trois principes de base, facteur qui a influencé la configuration des sept domaines des expositions : nouveau commerce, nouvelle consommation, services numériques, entreprises électroniques régionales, entreprises électroniques rurales, biens importés et biens nationaux. « 8 » désigne huit forums, divisés en un forum principal et sept sous-forums. Le « N » désigne un certain nombre d'événements haut de gamme ciblés avec précision, y compris des conférences de jumelage à petite échelle, des salons et des tables rondes privées.

Hu Wei, du gouvernement populaire de la Municipalité de Hangzhou, a déclaré que le salon était axé sur les sujets d'actualité, notamment des discussions sur l'intégration en profondeur du commerce numérique et des nouvelles entreprises électroniques. Dans le but de créer un salon mondial du commerce électronique de premier plan, l'événement a mis à profit les ressources industrielles avantageuses de Hangzhou et a pleinement démontré de nouvelles avancées sur le plan des concepts innovants pour les entreprises électroniques et l'économie numérique.

Le directeur général du ministère du Commerce de la province du Zhejiang, Sheng Qiuping, a affirmé qu'avec l'application en profondeur des technologies de l'information modernes dans le monde entier et la croissance rapide de l'économie numérique, le commerce numérique sur le Web est en plein essor et accélère l'optimisation et l'intégration de l'innovation, de l'industrie et des chaînes de valeur à l'échelle internationale. Cela devient une pratique du commerce en ascension à l'ère numérique. La province du Zhejiang a été à l'avant-garde de l'accélération du développement de nouveaux formats de commerce électronique, tout en renforçant sa position de centre d'innovation et d'entrepreneuriat pour le commerce des services numériques, grâce à la création d'un certain nombre de chefs de file mondiaux dans le secteur. La province adopte une approche multidimensionnelle qui consiste à modifier son modèle de développement, à optimiser sa structure économique et à accélérer la pleine numérisation de ses secteurs commerciaux et industriels.

