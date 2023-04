Debout pour la dignité appelle aujourd'hui le gouvernement canadien à prendre des mesures concrètes pour soutenir la stabilité et la sécurité en Haïti et invite la population à une manifestation le 23 avril 2023 à 14 heures 30 mn devant le bureau de circonscription du Premier ministre Justin Trudeau à Montréal

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Debout pour la dignité demande instamment au gouvernement canadien d'agir en faveur de la paix, de la stabilité et de la dignité du peuple haïtien et de prendre en compte les revendications suivantes :

1. Que le Canada fournisse, en toute urgence, un appui ponctuel en termes d'armement et d'équipements, d'encadrement et de formation à la Police nationale et à l'armée afin de leur permettre de combattre les gangs qui violent, volent, pillent, et kidnappent en toute impunité.

En tant que pays voisin et ami de Haïti, le Canada peut et doit agir pour aider le peuple haïtien. #NOUBOUKE Tweet this

2. Que le Canada, fidèle à ses valeurs, sensibilise la communauté internationale et assume « sa responsabilité de protéger » les populations civiles, notamment les femmes et les filles, en cas de catastrophe humanitaire et de faillite de l'État.

3. Que le Canada mette en place des dispositifs légaux et réglementaires qui empêchent le transfert des fonds internationaux vers les bandits haïtiens et qu'il s'engage à obtenir l'adhésion réelle et consensuelle des acteurs internationaux dans l'adoption d'une législation similaire.

Debout pour la dignité invite la population à se joindre à ses membres pour une manifestation pacifique exhortant le Canada à sortir de son indifférence à l'égard du drame haïtien et à s'engager respectueusement auprès d'Haïti pour le bien-être de sa population et pour le développement durable.

Date : 23 avril 2023

Début : 14 h 30 mn

Lieu : 1100, Boul. Crémazie E., Montréal (Québec) H2P 2X2

À propos de Debout pour la dignité

Debout pour la dignité est un organisme à but non lucratif qui regroupe et mobilise des minorités visibles, rassemble les ressources humaines et matérielles et, les organise, afin de construire des communautés solidaires et fortes débordant d'opportunités pour toutes et pour tous et favorisant une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.

