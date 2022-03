Deborah Cox entrera dans l'histoire comme la première femme noire à obtenir cette distinction nationale

La cérémonie d'intronisation de l'emblématique artiste et sa prestation au Panthéon de la musique canadienne sont une présentation du Groupe Banque TD

TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont annoncé aujourd'hui que Deborah Cox, lauréate de nombreux prix musicaux, interprète acclamée pour ses rôles sur Broadway, à la télévision et au cinéma et icône de la mode, sera intronisée au Panthéon de la musique canadienne lors de la Soirée des Prix JUNO 2022. Deborah Cox sera la première femme noire à remporter cette distinction nationale. Au fil d'une carrière musicale couvrant trois décennies, Deborah Cox a publié six albums encensés par la critique, six de ses chansons ont atteint le Top 20 des palmarès R&B et pop et elle a inscrit treize titres en première place du palmarès Hot Dance Club Play du magazine Billboard. Deborah Cox se produira sur scène lors de la 51e Soirée des Prix JUNO le dimanche 15 mai 2022 pour célébrer son intronisation au Panthéon de la musique canadienne. L'intronisation et la prestation de l'artiste sont une présentation du Groupe Banque TD, commanditaire de longue date des Prix JUNO. La Soirée des Prix JUNO 2022 sera diffusée en direct à la télévision et sur Internet partout au Canada, à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Le Panthéon de la musique canadienne a été établi par la CARAS en 1978 afin de rendre hommage aux artistes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la reconnaissance internationale de la musique canadienne. En 2016, le Panthéon de la musique canadienne emménageait dans son foyer permanent au Studio Bell, maison du Centre national de musique à Calgary. Une nouvelle exposition consacrée à la carrière de Deborah Cox sera inaugurée au Studio Bell le 14 mai. De plus amples renseignements seront communiqués sous peu.

