Debiopharm et Dexa Medica collaborent au lancement de triptoréline pour donner un nouvel espoir aux femmes atteintes d'endometriose

LAUSANNE, Suisse et TANGERANG, Indonésie, 7 octobre 2021 /CNW/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique mondiale, basée en Suisse, et Dexa Medica, société pharmaceutique indonésienne de premier plan, ont annoncé aujourd'hui le lancement en Indonésie de triptoréline pour le traitement des femmes atteintes de troubles gynécologiques, en particulier l'endométriose. La triptoréline, commercialisée sous la marque Pamorelin®, est l'un des agonistes de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH-a) les plus couramment utilisés à travers le monde pour aider les femmes atteintes d'endométriose à réduire les symptômes liés à la douleur, en induisant un faible taux d'œstrogènes. La recherche clinique a révélé une amélioration des symptômes de la douleur avec Pamorelin®, comme le confirme la réduction du volume des nodules endométriosiques pendant le traitement par rapport au placebo.1

L'endométriose est une maladie chronique débilitante impliquant une inflammation à long terme et la présence de glandes endométriales fonctionnelles et de stroma à l'extérieur de la cavité utérine. Ayant de graves répercussions sur la santé générale et reproductive, l'endométriose pelvienne dont le taux d'incidence élevé est estimé à 10 % des femmes en âge de procréer dans le monde (environ 190 millions), reste sous-diagnostiquée.2 De plus, jusqu'à 49 % des femmes se plaignant de douleurs pelviennes chroniques souffrent d'endométriose.2 Grâce au lancement et à la distribution à l'échelle nationale de triptoréline par Dexa Medica, en tant que titulaire exclusif de la licence indonésienne de Debiopharm, les patientes de la région accéderont aux bienfaits analgésiques de la suppression hormonale avec Pamorelin®.

« Nous avons naturellement reconnu que Dexa Medica était l'entreprise idéale pour ouvrir la voie à la triptoréline aux patientes en Indonésie. Ses normes éthiques élevées, son leadership pharmaceutique régional, ses solides antécédents en matière de commercialisation et sa réputation s'harmonisent parfaitement avec les valeurs de Debiopharm », a déclaré Fabrice Paradies, directeur principal du service développement commercial et alliances commerciales mondiales de Debiopharm. « Cette alliance avec Dexa Medica, très appréciée, vise à couvrir l'Indonésie, plus grand pays d'Asie du Sud-Est, ayant la capacité de gérer la complexité logistique pour fournir un accès au traitement aux patientes dans un pays qui compte une population de plus de 270 millions, répartis sur près de 1 000 îles habitées.

« La prise en charge médicale de l'endométriose vise principalement à retarder la progression de la maladie et à soulager les symptômes. Hormis l'infertilité, les symptômes les plus débilitants chez les femmes atteintes d'endométriose sont des douleurs se manifestant par une dysménorrhée sévère, une dyspareunie, des douleurs pelviennes chroniques, une dysurie ou une dyschésie. Ces symptômes ont également tendance à s'aggraver avec des cycles menstruels répétés », a déclaré Raymond R. Tjandrawinata, Ph.D., directeur du développement commercial et scientifique de PT Dexa Medica.

« En notre qualité de société pharmaceutique leader en Indonésie, nous sommes particulièrement fiers et enthousiastes de collaborer avec une société de renommée mondiale, Debiopharm, pour commercialiser des produits de qualité tels que la triptoréline qui aide les Indonésiennes à surmonter les problèmes de santé liés à l'endométriose. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune donnée définitive, la prévalence générale est de 3 % à 10 % environ, en particulier chez les femmes en âge de procréer en Indonésie », a déclaré V Hery Sutanto, directeur commercial de PT Dexa Medica.

À propos de Pamorelin®

Pamorelin® (triptoréline) est un agoniste analogue de la gonadolibérine naturelle (GnRH), le seul agoniste de ce type qui diffère de la GnRH naturelle par un seul acide aminé et agit en diminuant la quantité de certaines hormones dans l'organisme. Pamorelin® aide les femmes à maintenir des niveaux de suppression de l'œstradiol, facteur important dans la gestion et le soulagement de la douleur chronique associée à l'endométriose. Lorsqu'il est interrompu, le processus d'activation de base du récepteur de la GnRH déclenche une cascade d'événements conduisant à la chute de la sécrétion de l'hormone lutéinisante hypophysaire (LH) et de l'hormone folliculo-stimulante (FSH), provoquant ainsi une faible production d'estradiol et de progestérone circulants. Fabriquée par Debiopharm en Suisse, cette formulation à action prolongée est commercialisée et distribuée dans le monde entier par l'intermédiaire de licenciés régionaux.

À propos de Dexa Medica

PT Dexa Medica (membre du groupe Dexa) est une société pharmaceutique indonésienne de premier plan basée sur la recherche, créée le 27 septembre 1969. Ayant commencé par l'exportation de produits pharmaceutiques créés par des scientifiques indonésiens en 1993, Dexa Medica exporte désormais des produits pharmaceutiques sur quatre continents : l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. En ce qui concerne l'exportation de produits pharmaceutiques, Dexa Medica, devenu précurseur dans la fabrication de produits pharmaceutiques indonésiens entrant au Royaume-Uni, a reçu le prix Primaniyarta du gouvernement indonésien en 2017, 2018 et 2019.

L'engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm a pour objectif de développer et fabriquer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins médicaux non satisfaits importants en oncologie et en maladies infectieuses. En comblant le fossé entre les produits de découverte perturbateurs et la portée réelle des patients, nous identifions des composés et des technologies à fort potentiel pour l'octroi de licences, démontrons cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis sélectionnons de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique pour optimiser l'accès des patients à l'échelle mondiale.

