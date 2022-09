Débat en habitation : le 13 septembre prochain, une occasion de connaître les engagements des partis politiques

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du déclenchement des élections et du Sommet de l'habitation, l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) et le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) annoncent leur intention de tenir un débat électoral sur le thème de l'habitation, un enjeu incontournable des élections dans le contexte actuel de crise du logement.

Les organismes parlent d'une même voix d'une tempête parfaite considérant que l'abordabilité et la disponibilité sont mises à mal à la fois par le manque de terrains, les problèmes d'approvisionnement, la réglementation et évidemment la pénurie de main-d'œuvre.

Ce débat permettra aux principales formations politiques de se prononcer sur ces enjeux et de présenter leurs solutions pour relever les défis qui caractérisent le secteur de l'habitation, et ce, afin de résoudre le déficit de logements dans toutes les régions du Québec. À ce jour, l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont confirmé leur présence.

Seront présent.e.s :

Maxime Larochelle , candidat dans Laurier - Dorion pour le Parti québécois

, candidat dans - pour le Parti québécois André Lamontagne, candidat dans Johnson pour la Coalition avenir Québec

Marie-Claude Nichols , candidate dans Vaudreuil pour le Parti libéral du Québec

, candidate dans pour le Parti libéral du Québec Martin Bécotte, candidat dans Châteauguay pour Québec solidaire

Carmel-Antoine Bessard , candidate dans Bourassa-Sauvé pour le Parti conservateur du Québec

Le débat aura lieu le 13 septembre entre 7 h 30 et 9 h 30 au Centre Mont-Royal à Montréal dans le cadre d'un petit-déjeuner et sera animé par le journaliste Mathieu Dion, chef de bureau de Montréal chez Bloomberg.

Veuillez noter que l'activité est ouverte aux représentants des médias. Il sera possible de suivre le débat en direct sur les pages Facebook des organismes organisateurs.

DATE / HEURE : Mardi 13 septembre 2022





De 7 h 30 à 9 h 30



LIEU : Centre Mont-Royal





2200, rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8





Comment s'y rendre?

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. L'Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information. L'APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec. Suivez ses activités sur www.apciq.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,4 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

À propos du RGCQ

Le RGCQ prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l'intérêt des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d'habitation, mais également à ce que les gestionnaires d'immeubles livrent des prestations respectueuses de l'éthique. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être.

À propos de l'Institut de développement urbain du Québec

Fondé en 1987, l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans but lucratif. L'IDU est le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Il agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l'industrie, les autorités publiques ainsi que l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'immobilier commercial. Pour en savoir plus, visitez idu.quebec.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Twitter.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)