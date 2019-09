Débat électoral du Réseau FADOQ : priorité aux aînés

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ organise un débat électoral afin de s'assurer que les aînés soient au cœur des priorités du prochain gouvernement fédéral.

Le débat aura lieu à l'amphithéâtre du Gesù, le 1er octobre à 19 h, au 1200 rue de Bleury à Montréal. Organisé durant la Journée internationale des aînés, le débat sera modéré par Marie-Claude Barrette et regroupera un représentant de chacun des cinq principaux partis politiques siégeant à la Chambre des communes lors de la 42e législature du Canada, soit le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti vert.

« Ce sera l'occasion pour ceux qui aspirent à gouverner le Canada de réfléchir au rôle de leader que nos décideurs politiques doivent jouer afin d'affronter les défis posés par le vieillissement accéléré de la population », explique la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le débat portera sur les revendications exprimées par la FADOQ. Accessibles sur la plateforme électorale du Réseau, celles-ci se déclinent en quatre volets : la retraite, le soutien aux plus démunis, la santé et les proches aidants.

Date : Mardi 1er octobre 2019



Heures : 18 h : Ouverture des portes





19 h : Début du débat



Lieu : Amphithéâtre du Gesù

1200, rue de Bleury

Montréal (Québec), H3B 3J3

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

