Débat économique municipal de la Chambre : deux visions pour une métropole attractive, verte et prospère

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu ce soir son débat économique municipal devant une salle comble doublée d'une diffusion en ligne. La formule du débat a encouragé des échanges directs et animés entre Valérie Plante, mairesse sortante de Montréal et cheffe de Projet Montréal, et Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal.

Esther Bégin, cheffe d'antenne et animatrice à Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), a modéré le débat, qui s'est concentré sur les cinq thèmes présentés dans l'avis publié par la Chambre sur les priorités du milieu des affaires dans le cadre des élections municipales, à savoir le développement économique du territoire, les activités commerciales et le logement, le transport et la mobilité, l'environnement et les changements climatiques, la capacité budgétaire et le compte de taxes.

« Nous avons entendu ce soir deux évaluations très différentes de la situation économique et financière de la Ville. Les deux candidats ont une vision divergente de l'état de vulnérabilité des finances de l'administration municipale, des solutions pour résoudre le déséquilibre qui affecte le marché de l'habitation à Montréal, ou encore des façons d'aborder la congestion sur le territoire. Cela étant dit, nous n'avons pas obtenu de réponse claire à la question concernant le coût de leurs engagements électoraux. Cette question est d'autant plus critique que le fardeau fiscal des entreprises et des citoyens de Montréal figure déjà parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Nous avons pris bonne note que Denis Coderre, pour la première fois à notre débat, ainsi que Valérie Plante se sont formellement engagés à ne pas hausser le fardeau fiscal des particuliers au-delà de l'inflation durant le prochain mandat et à poursuivre la réduction de l'écart entre les taxes foncières non résidentielles et résidentielles », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons constaté que Valérie Plante et Denis Coderre s'entendent sur la nécessité d'alléger le fardeau réglementaire des entreprises. De plus, même s'ils ne s'accordent pas sur les solutions, ils ont tous deux reconnu l'urgence d'améliorer la gestion des chantiers à Montréal, en particulier au centre-ville. Ils soutiennent également l'importance de la transition écologique et confirment l'intérêt d'explorer le déploiement de mesures écofiscales à coût nul. Je remercie les deux candidats de s'être prêtés à cet exercice démocratique. J'invite les Montréalais et Montréalaises à rendre leur verdict dans les urnes le 7 novembre », a conclu Michel Leblanc.

