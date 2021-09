Débat économique fédéral de la Chambre : les partis s'engagent en faveur des infrastructures stratégiques pour la métropole

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu aujourd'hui son débat économique fédéral en présentiel et en direct au Palais des congrès de Montréal. Pour l'occasion, les candidats économiques des principaux partis politiques - Mélanie Joly du Parti libéral du Canada (PLC), Vincent Duhamel du Parti conservateur du Canada (PCC), Jean-Denis Garon du Bloc Québécois (BQ) et Ève Péclet du Nouveau Parti démocratique (NPD) - étaient invités à échanger sur les enjeux économiques de la métropole.

Animé par Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef de La Presse, le débat a permis d'aborder des thématiques s'appuyant sur le récent avis de la Chambre sur les cinq priorités du milieu des affaires en prévision des élections fédérales : la relance verte, les défis de rareté de main-d'œuvre, la fiscalité des entreprises et les infrastructures stratégiques pour Montréal.

« Les débats représentent des moments forts de la vie démocratique. Nous tenons à remercier les candidats présents à notre débat de s'être prêtés à cet exercice, qui nous a permis de soulever des thèmes importants pour l'avenir du pays, mais surtout pour la prospérité de la métropole et de ses entreprises. Étant donné le rôle de locomotive économique de Montréal, il était important d'entendre les principaux partis politiques sur des sujets au cœur des préoccupations du milieu des affaires montréalais. Les échanges entre les candidats présents ont été particulièrement intéressants et ont permis d'illustrer les différences de vision des principaux partis politiques sur les enjeux prioritaires. Cependant, la question des infrastructures stratégiques a permis de dégager un fort engagement de tous les partis pour le financement des projets d'expansion de l'aéroport de Montréal, essentiels afin qu'il maintienne son statut de hub international », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le débat sera disponible pour visionnement sur le site de la Chambre dès mercredi matin.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

