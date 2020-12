Kevin Strain, actuellement vice-président général et premier directeur financier, sera nommé président et membre du conseil d'administration de la Sun Life à compter du 15 février 2021. Il assumera les fonctions de chef de la direction lors du départ à la retraite de M. Connor, qui quittera également le conseil d'administration de la Sun Life, conformément à la politique de l'entreprise.

« Au nom du conseil d'administration de la Sun Life, je tiens à remercier Dean pour sa vision et pour le leadership et la passion dont il a fait preuve dans ses fonctions, déclare M. Anderson. Après avoir consacré 14 années à la Sun Life, dont près de 10 ans à titre de président et chef de la direction, Dean prend sa retraite au terme d'une brillante carrière : il a transformé la Sun Life pour en faire l'une des plus grandes sociétés d'assurance et de gestion d'actifs au monde. Il y est parvenu en créant une culture durable axée sur les Clients, en favorisant la collaboration et l'innovation numérique et en orientant nos activités à l'aide d'une stratégie à quatre piliers. Sous la direction de Dean, les Clients de la Sun Life ont pu atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

La Sun Life a haussé son bénéfice par action sous-jacent de 12 % par année1, a offert un rendement total annualisé pour les actionnaires de 19 %2 et a élevé ses actifs sous gestion de 466 G$ CA à 1,2 T$ CA3, sous la direction de M. Connor.

Au cours de ses fonctions en tant que chef de la direction de la Sun Life, M. Connor a reçu nombre de distinctions importantes, notamment le titre de P.-D. G. de l'année du Canada 2017 et celui de Dirigeant d'entreprise de l'année en 2018, décerné par l'Ivey Business School. Il est membre de la direction de plusieurs institutions et organismes communautaires, dont le Conseil canadien des affaires, le University Health Network et Centraide/United Way.

« Nous sommes ravis d'annoncer que Kevin Strain sera le successeur de Dean, affirme M. Anderson. Notre conseil d'administration a réalisé un processus d'évaluation approfondi pour trouver le meilleur successeur qui soit. Nous sommes convaincus que les antécédents et la carrière de Kevin à la Sun Life assureront son succès à la direction de l'entreprise pour les années à venir. Outre sa passion pour l'innovation numérique et l'importance absolue qu'il accorde à nos Clients, il compte une solide expérience des transformations organisationnelles et un bilan exceptionnel à titre de responsable des résultats financiers et de membre de la direction financière. »

« Kevin a toute ma confiance, indique M. Connor. Ses compétences en matière de leadership, ses qualités personnelles et son expérience contribueront à alimenter la croissance de la Sun Life et à assurer la réussite de l'entreprise. Je me réjouis de travailler avec Kevin et avec mes collègues de la Sun Life pour assurer une transition harmonieuse et en douceur. »

En 1997, M. Strain s'est joint à Clarica, acquise par la Sun Life en 2002, et a joué rôle déterminant dans l'intégration des sociétés. Il a occupé depuis plusieurs postes de direction dans le domaine des affaires et de la finance, notamment à la tête des divisions Assurance individuelle et Placements au Canada, où il a réussi à surmonter la crise financière mondiale. Il a lancé Placements mondiaux Sun Life (maintenant appelée Gestion d'actifs PMSL) avant d'être nommé président de la Financière Sun Life Asie en 2012, dont il a contribué à l'expansion au Vietnam et en Malaisie tout en renforçant nos capacités de distribution dans la région. De retour au Canada en 2017, M. Strain a été nommé au poste de vice-président général et premier directeur financier, responsable des opérations liées aux services d'entreprise et à l'expansion générale.

« Je suis honoré d'avoir été choisi par le conseil d'administration pour diriger la Sun Life et d'avoir la possibilité de travailler avec une équipe aussi talentueuse de dirigeants, d'employés, de conseillers et de partenaires pour veiller à la pérennité de notre capacité d'innover et de notre croissance, déclare M. Strain. J'ai collaboré étroitement avec Dean pendant son mandat à titre de chef de la direction et, comme lui, je m'engage chaque jour à aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Je suis très dévoué à l'égard de la Sun Life et de nos priorités axées sur les Clients, l'innovation numérique, la discipline financière, ainsi que la promotion de la durabilité et d'une culture diversifiée et inclusive. »

M. Strain travaillera étroitement avec M. Connor et le conseil d'administration afin de nommer un nouveau premier directeur financier au cours du premier semestre de 2021. Jusqu'à cette nomination, il conservera le titre et les responsabilités de premier directeur financier.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 186 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

______________________________ 1 Taux de croissance annuel composé du bénéfice par action sous-jacent pour la période de l'exercice 2012 (résultat sur l'exercice) jusqu'au 30 septembre 2020 (quatre derniers trimestres). Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de notre rapport de gestion intermédiaire pour la période close le 30 septembre 2020 (le « rapport de gestion du T3 2020 »). 2 Rendement total annualisé pour les actionnaires pour la période du 1er décembre 2011 au 27 novembre 2020. 3 Données relatives aux actifs sous gestion pour le 31 décembre 2011 et le 30 septembre 2020, respectivement. Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de notre rapport de gestion du T3 2020.

