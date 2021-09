NEW YORK, 14 septembre 2021 /CNW/ - Il faudra des années d'évaluation et de réflexion pour démêler les perturbations, les tragédies et les profonds bouleversements que la COVID-19 a fait subir à la société dans le monde entier. Cette incidence a forcé le changement et l'adaptation pour la plupart d'entre nous. Au-delà des décès et des problèmes de santé à long terme, les défis économiques et les pertes d'emplois ont été parmi les facteurs les plus importants qui ont eu une incidence négative sur nos vies. L'une des professions qui a connu un grand défi a été celle des musiciens et des gens qui travaillent dans le domaine du spectacle. Les comédies musicales de Broadway ont cessé. Les symphonies ont été annulées. Les stades, les clubs, les bars et les hôtels où se trouvaient des groupes de musique ont fermé leurs portes.

Le Music Performance Trust Fund de l'industrie de l'enregistrement, un organisme à but non lucratif 501(c)3, offre depuis près de 75 ans des subventions aux musiciens pour qu'ils participent à des concerts gratuits dans les parcs et les espaces publics. Au cours de la dernière année, le MPTF s'est retrouvé équipé du financement des grandes maisons de disques, mais sans qu'il soit possible d'engager les musiciens pour qu'ils se produisent. Ce financement comprenait des fonds pour permettre aux musiciens de présenter des programmes d'éducation musicale dans les écoles partout en Amérique du Nord. Le financement proposait aussi d'amener la musique en direct dans les centres pour personnes âgées et les centres d'aide à la vie autonome. En 2019, le Fonds fiduciaire a appuyé plus de 2 700 de ces diverses performances partout en Amérique du Nord.

À la mi-mars 2020, la musique en direct s'est arrêtée brusquement. Les représentations ont été annulées et le MPTF a dû se dépêcher de mettre en place des opérations à distance, tout en honorant des subventions pour des représentations qui n'avaient aucun espoir d'être reprogrammées. Ces représentations ont été les derniers chèques de paie pour de nombreux musiciens.

Au cours des six semaines qui ont suivi, le personnel a exploré les défis de la diffusion en continu et en direct, y compris les questions de licence, et comment un petit organisme sans but lucratif pourrait créer une plateforme qui pourrait offrir des douzaines de concerts gratuits en direct des quatre coins de l'Amérique du Nord. C'était un défi de taille que de trouver un moyen d'offrir du divertissement musical et un revenu supplémentaire aux musiciens.

En mai, avec une approche non éprouvée, le MPTF a coordonné une série de spectacles d'essai avec la section locale 77 de l'American Federation of Musicians à Philadelphie. Une fois la logistique confirmée, l'initiative a été ouverte à toutes les sections locales des syndicats des États-Unis et du Canada. Plus de 90 bureaux syndicaux se sont mobilisés et ont commencé à découvrir comment la diffusion en direct pouvait fonctionner. La sécurité des musiciens réunis était la première préoccupation. L'établissement d'un processus uniforme de coordination des technologies est alors mis en place. Les questions d'autorisation ont été résolues.

Aujourd'hui, quelque 16 mois plus tard, le MPTF et l'AFM ont travaillé ensemble pour créer plus de 1 000 spectacles en direct sur la page Facebook du Fonds fiduciaire et, dans bien des cas, en direct avec le site Web de la section locale du syndicat. Plus de 5 000 musiciens ont reçu des paiements totalisant plus de 1,3 million de dollars.

La musique était diversifiée, en comprenant la musique country, rock, pop, blues et soul, bien que plus de 500 de ces concerts gratuits en ligne aient présenté des spectacles de jazz et que plus de 200 d'entre eux aient mis en vedette des groupes de musique de chambre.

Les lieux de représentation ont également varié. Un groupe de polka jouait dehors dans une allée, en Ontario, au plus fort de la pandémie. L'Orchestre de Winnipeg a attiré plus de 5 000 spectateurs au milieu du confinement. Une série hebdomadaire de jazz de Denton, au Texas, a présenté plusieurs groupes et de grands musiciens du Lone Star State. Il y avait aussi le soutien de la collectivité, avec des établissements commerciaux, y compris des restaurants et des bars qui ont été fermés pour permettre à ces artistes de se faire connaître. Les lieux de culte et les centres communautaires, obligés de fermer leurs portes au public, ont ouvert leurs portes pour que les musiciens puissent se tenir à distance et offrir des concerts en ligne.

Dans l'ensemble, bien que les défis de la COVID-19 se poursuivent, les musiciens et les personnes de soutien qui participent à l'initiative ont mis l'énergie et la valeur émotionnelle de la musique en direct à la disposition de tous ceux qui choisissent d'écouter les représentations. Au fur et à mesure que de nouveaux spectacles sont présentés, c'est un pot-pourri de talents et de styles musicaux provenant de dizaines de coins du continent qui est offert. C'est une découverte joyeuse presque tous les jours. Tout est là à www.facebook.com/musicperformancetrustfund.

Le Music Performance Trust Fund avait prévu que ces concerts en ligne se poursuivraient une fois la pandémie terminée. Toutefois, on s'attendait également à ce que les événements en direct sans frais d'entrée reviennent aux événements plus traditionnels dans les parcs, les écoles et les centres pour personnes âgées. Maintenant, alors que la perturbation de la vie en raison de la COVID-19 se poursuit, le MPTF se prépare pour l'automne et l'hiver, apportant de la musique en direct gratuite en ligne à tous ceux qui la recherchent.

À propos du MPTF : Le MPTF est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c)3 dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Tout en renforçant notre engagement à relancer les arts musicaux, le MPTF collaborera avec nos récipiendaires pour suivre les lignes directrices locales en matière de pratiques sécuritaires. La plupart des spectacles du MPTF sont présentés par des coparraineurs communautaires, y compris des entreprises, des organismes sans but lucratif et des municipalités. Pour en savoir plus, visitez www.musicpf.org.

