De tout nouveaux espaces à l'aéroport de Chibougamau-Chapais

CHIBOUGAMAU, QC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs), M. Denis Lamothe, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé à l'inauguration de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais. Il était accompagné pour l'occasion de la mairesse de Chibougamau et présidente du gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Mme Manon Cyr, ainsi que de M. Mario Dionne, conseiller municipal de Chapais, au nom de la mairesse de Chapais, Mme Isabelle Lessard.

Le gouvernement du Québec a investi une somme d'un peu plus de 18 millions de dollars afin de créer des espaces adaptés au rôle de cet aéroport pour la région. Le projet comprenait notamment :

la construction d'une nouvelle aérogare;

l'augmentation de la capacité du puits d'eau potable;

le remplacement du champ d'épuration et de la fosse septique;

le déménagement du garage pour les mesures d'urgence;

l'ajout d'un réservoir d'eau en cas d'incendie;

la démolition de l'aérogare existante;

le réaménagement de l'aire de trafic.

Citations

« Avec la construction d'une nouvelle aérogare à Chibougamau-Chapais, notre gouvernement répond aux attentes du milieu et aux besoins actuels et futurs de la région. Le projet a permis d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport, de l'adapter aux normes en vigueur et de mettre à niveau l'infrastructure afin de mieux desservir les communautés du Nord-du-Québec. C'est essentiel pour cette population et le développement économique de la région d'avoir accès à une offre de transport aérien adéquate. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très fier de cette nouvelle aérogare qui peut maintenant répondre à l'achalandage croissant. Cette infrastructure est également nécessaire pour assurer le fret aérien, les évacuations médicales, la lutte contre les incendies de forêt et le déplacement d'un grand nombre de travailleuses et de travailleurs partout dans notre région. Il s'agit donc d'un incontournable pour la sécurité de la population, le développement socio-économique régional et la liaison vers plusieurs localités du Nord-du-Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs)

Faits saillants

Le nombre de passagers ayant transité à l'aéroport de Chibougamau - Chapais a plus que doublé depuis 2014, passant de 35 000 à 76 000 en 2019.

- a plus que doublé depuis 2014, passant de 35 000 à 76 000 en 2019. Les travaux ont débuté au mois d'août 2020 et le déménagement dans la nouvelle aérogare a eu lieu en septembre 2021.

Ce projet s'inscrit dans la dimension 3 de la Politique de mobilité durable - 2030, soit de mettre en place des infrastructures de transport favorisant la mobilité durable.

La liaison entre Chibougamau - Chapais et Montréal fait partie des liaisons admissibles dans le cadre du Programme d'accès aérien aux régions.

- et Montréal fait partie des liaisons admissibles dans le cadre du Programme d'accès aérien aux régions. Le ministère des Transports est propriétaire de 25 aéroports et de 7 héliports dont la plupart sont situés dans des régions éloignées ou isolées.

Liens connexes

En apprendre davantage sur les infrastructures aéroportuaires du MTQ

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Normand Houde, Attaché politique et responsable de bureaux, Bureau de circonscription du député d'Ungava, Tél. : 418 748-6046; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724