Nouvel appareil reflex APS-C offre une performance photo remarquable et un grand choix de fonctions avancées dans un boîtier compact et durable.

PARSIPPANY, NJ, 30 mars 2021 /CNW/ - Ricoh Imaging Americas Corporation a fait l'annonce aujourd'hui du PENTAX K-3 Mark III, le nouveau modèle phare de sa gamme d'appareils au format APS-C. Conçu suivant les Principes PENTAX, le nouvel appareil présente des fonctions avancées et une performance photo remarquable avec pour but d'optimiser le plaisir de la photographie sous une grande variété de conditions.

Le PENTAX K-3 Mark III hérite de la superbe qualité d'image propre à PENTAX et intègre un capteur d'image CMOS rétro-éclairé de 25,73 Mégapixels. En ajoutant à ce capteur une conception optique sans filtre AA (anti-aliasing), PENTAX privilégie la super haute résolution. De plus, un tout nouveau processeur haute performance, le PRIME V, et un accélérateur de nouvelle génération permettent d'obtenir des images bien définies avec un minimum de bruit tout en maintenant un rendu de haute résolution quelle que soit la sensibilité ISO retenue. Le PENTAX K-3 Mark III affiche une plage de sensibilité extrêmement étendue allant jusqu'à 1.600.000 ISO en plus de bénéficier du nouveau système autofocus SAFOX 13 de 101 senseurs.

Doté d'un nouveau prisme en verre à haute réfraction, l'appareil reçoit aussi un nouveau viseur optique super lumineux qui affiche un champ de vision de près de 100% équivalent à celui d'un appareil reflex plein format et qui contribue à immerger pleinement le photographe dans l'action.

Le boîtier compact et robuste résiste à l'eau et à la poussière, ce qui le rend apte à une utilisation sous les pires conditions météo. Il renferme le système de stabilisation (SR) sur 5 axes propre à PENTAX qui minimise le flou de bougé pour réussir plus facilement des photos nettes à main levée. Poursuivant sa mission de produire les images de la plus haute qualité, le PENTAX K-3 Mark III intègre le système novateur Pixel Shift Resolution qui fait appel à une technologie avancée de haute résolution en capturant quatre images de la même scène avec déplacement du capteur d'un pixel pour chaque image pour ensuite les rassembler en une seule image composite.

Le PENTAX K-3 Mark III est doté de fonctions conviviales qui améliorent l'agrément d'utilisation. Parmi celles-ci on retrouve un moniteur tactile haute définition de 3,2 po, le premier écran tactile de la gamme PENTAX K. L'écran permet une navigation intuitive parmi les nombreuses fonctions à l'aide de menus déroulants et un zoom sur l'image en mode Lecture.

L'appareil est aussi équipé du système d'analyse de la scène en temps réel PENTAX qui s'appuie sur la dernière technologie de l'intelligence artificielle. Il peut instantanément détecter le visage et les yeux d'un sujet à l'aide d'une technologie de reconnaissance de l'image et fait une analyse en temps réel du mouvement du sujet. Le système aide l'appareil à optimiser les réglages d'exposition et à améliorer la précision de la mise au point, assurant du coup une détection plus précise du sujet et une évaluation plus fiable de la scène.

« Le développement du PENTAX K-3 Mark III a été un long travail d'amour » de dire Kaz Eguchi, président, Ricoh Imaging Americas Corporation. « Chez Ricoh, notre but est de développer des appareils de haute qualité qui soient capables de capturer des images qui parlent plus fort que les mots et qui inspirent les photographes à poursuivre leur passion pour la photographie tous les jours. »

| Prix et Disponibilité |

Le PENTAX K-3 Mark III sera disponible fin avril. Il peut être pré-commandé chez les marchands agréés de Ricoh Imaging à partir du 6 avril à 17 h HAE et le prix de détail suggéré est de 2499,99$.

Ricoh proposera aussi deux ensembles en Édition limitée - l'ensemble Premium PENTAX K-3 Mark III Noir et l'ensemble Premium PENTAX K-3 Mark III Argent. Ces ensembles spéciaux comprendront un boîtier et une poignée d'alimentation (l'ensemble Premium Argent comprend un boîtier Argent et une poignée Argent exclusive à l'ensemble), plus une courroie exclusive en cuir let une batterie de réserve. Les spécifications de ces modèles d'édition limitée sont identiques à celles du PENTAX K-3 Mark III. Les ensembles Premium seront disponibles fin avril au prix suggéré de 2899,99$.

| À propos de Ricoh Imaging Americas Corporation |

Ricoh Imaging Americas Corporation est une filiale de Ricoh Company Ltd. Ricoh s'emploie à offrir tant des outils numériques issus de technologies novatrices que des services permettant de travailler plus efficacement. Depuis plus de 85 ans, Ricoh fait preuve d'innovation constante et est un fournisseur de premier plan de solutions de gestion de documents, de services TI, d'impression commerciale et industrielle, de caméras numériques et de systèmes industriels. Ricoh Company Ltd. qui a son siège social à Tokyo, est présente dans 200 pays et régions.



La société qui opère désormais sous le nom de Ricoh Company Ltd. a été fondée à l'origine en 1919 sous le nom d'Asahi Optical Joint Stock Co. et a lancé son premier appareil reflex dans les années 1950 sous le nom PENTAX. Plus de 100 ans plus tard, la société Ricoh Imaging intégrée au Groupe Ricoh, continue de produire la gamme primée d'appareils reflex, d'objectifs, et de jumelles PENTAX au riche héritage. Les appareils stylisés et compacts Ricoh sont aussi reconnus pour leurs fonctionnalités uniques.



Pour en savoir plus, visitez www.ricoh-imaging.ca

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Tous droits réservés. Tous les noms de produits référencés sont des marques de commerce appartenant à leur société respective.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625354/Ricoh_Breakaway_Logo.jpg

SOURCE Ricoh Imaging Americas Corporation

Renseignements: CONTACT : Pour en savoir plus, contactez: Stephannie Depa, Breakaway Communications for Ricoh, 530-864-0136 - mobile, [email protected], http://www.ricoh-imaging.ca

Liens connexes

http://www.ricoh-imaging.ca