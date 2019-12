De petits dons font une grande différence alors que le Canada célèbre la 7e journée annuelle Mardi je donne

95,7 % des Canadiens sondés croient que beaucoup de petits dons peuvent causer un grand impact

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Plateforme de confiance pour la collecte de fonds en ligne et organisme de bienfaisance enregistré, CanaDon presse les Canadiens de se joindre au mouvement Mardi je donne, en ce 3 décembre, en faisant un don (quel qu'en soit le montant) à l'un des 86 000 organismes de bienfaisance canadiens enregistrés.

Mardi je donne est un mouvement communautaire, annuel et mondial, qui rassemble les gens, les organismes de bienfaisance et les entreprises pour aider de multiples façons les communautés à prospérer. CanaDon a cofondé le mouvement au Canada avec DONN3 en 2013, et cette journée est maintenant considérée comme le point de départ de la saison du partage des Fêtes.

Pour inspirer la générosité chez un plus grand nombre de Canadiens, CanaDon a lancé cette année la campagne #DonnezUnLatte. La population canadienne compte 37,5 millions de personnes. Si chaque personne faisait un don de 5 $ (le prix d'un café latté) en ce Mardi je donne, on pourrait recueillir près de 190 millions de dollars pour les organismes de bienfaisance canadiens.

« On croit à tort que seuls les dons importants peuvent changer les choses », a déclaré Marina Glogovac, présidente-directrice générale de CanaDon. « Mais nous avons vu maintes et maintes fois (lors de campagnes de microdons et jusqu'aux mouvements sociaux massifs) que beaucoup de personnes peuvent produire ensemble un énorme impact. »

Pour les Canadiens qui peuvent donner un peu plus, CanaDon ajoutera un don supplémentaire de 5 $ aux dons de 25 $ ou plus effectués via CanaDon.org en la journée Mardi je donne, jusqu'à un maximum de 20 000 $. Les Canadiens peuvent visiter CanaDon.org et faire des dons à n'importe quel organisme de bienfaisance enregistré au Canada, entre autres aux organismes de bienfaisance locaux, partout au pays.

Les Canadiens peuvent aussi aider leur communauté à recueillir de l'argent; ils peuvent faire du bénévolat, communiquer avec les organismes de bienfaisance, et tisser des liens solides avec les personnes qui les entourent. Les événements locaux qui soulignent Mardi je donne sont organisés d'un océan à l'autre! Selon un récent sondage de CanaDon, 91 % des répondants préfèrent appuyer des organismes de bienfaisance de leur communauté, et 76 % ont dit que les organismes de bienfaisance locaux sont le genre d'organisations qu'ils préfèrent soutenir.

« Ce qui est extraordinaire au sujet de Mardi je donne, c'est la façon dont le mouvement est porté par des communautés aux quatre coins du Canada », souligne Marina Glogovac. « Il y a plus de 40 mouvements civiques communautaires au pays et, cette année, nous travaillons avec 10 d'entre eux pour aider à faire connaître leur message. » CanaDon est fier de s'associer à des mouvements civiques de Nouvelle-Écosse, Vancouver, Calgary, Alberta central, Guelph, Langley, Montréal, Toronto, Waterloo et Victoria, où des regroupements de bénévoles et des organismes de bienfaisance ont chacun leur manière unique de promouvoir la générosité dans leur collectivité.

L'an dernier, plus de 6 millions de Canadiens ont participé à Mardi je donne, et plus de 6500 partenaires ont célébré la 6e édition annuelle de Mardi je donne au Canada. À la grandeur du pays, plus de 15 millions de dollars ont été donnés en ligne pour Mardi je donne, et CanaDon s'attend à ce que les Canadiens donnent généreusement cette année encore. Ainsi que le dit Marina Glogovac : « Après le chaos et le consumérisme du Vendredi fou et du Cyberlundi, nous espérons que les Canadiens s'uniront, le 3 décembre, pour faire de bonnes choses et #DonnezUnLatte».

À propos de Mardi je donne

Mardi je donne, qui survient annuellement après le Vendredi fou et le Cyberlundi, est une journée dédiée à la générosité. Cet événement est considéré comme le début de la saison du partage des Fêtes, et il y a bien des façons de participer au mouvement mondial, notamment en offrant un don en argent, en donnant des aliments ou en faisant du bénévolat. Mardi je donne est un jour où, dans les diverses régions canadiennes, les organismes de bienfaisance, les entreprises et les gens s'unissent pour célébrer et donner généreusement.

À propos de CanaDon

Pour les organismes de bienfaisance, CanaDon développe une technologie efficace et abordable pour la collecte de fonds, et fournit une formation et une éducation gratuites afin que tous ces organismes, quelle que soit leur taille, puissent accroître leur impact et réussir en cette ère numérique. Pour les Canadiens, notre site Web www.CanaDon.org constitue un guichet unique, à la fois pratique, sécuritaire et fiable, afin de faire des dons (dons uniques ou mensuels, ou dons de titres) ou des collectes de fonds pour les organismes de bienfaisance canadiens, ou afin de s'informer sur ces organismes. Organisme de bienfaisance fondé en 2000, CanaDon a recueilli plus de 1 milliard de dollars pour les organismes de bienfaisance, auprès de 2 millions de donateurs.

