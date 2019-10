De nouvelles vedettes au Parc Safari! Quatre guépards voient le jour

Au Parc Safari, l'histoire de la reproduction des guépards a débuté en 2013 alors que Nathalie Santerre, directrice zoologique, s'est rendue en Afrique du Sud pour acquérir 8 guépards. Ces 8 guépards, 5 mâles et 3 femelles, proviennent de la réserve Kapama située au nord du pays. Plusieurs facteurs sont à la source de ce déplacement important, mais assurer une diversité génétique dans les zoos d'Amérique du Nord est la raison fondamentale. Le travail a commencé dans les bureaux du Parc quelque deux ans avant d'aller en Afrique. Nathalie Santerre mentionne ''Une analyse approfondie des lignées de guépards en Amérique du Nord a dû être faite afin d'obtenir des guépards qui assureraient la diversité génétique de cette espèce''. La directrice zoologique du Parc Safari a un bagage important de connaissance notamment à cause de son travail au Cheetahs Outreach, un organisme de CapeTown en Afrique du Sud. Seulement 4 institutions zoologiques au Canada ont la chance d'avoir des guépards. Nous travaillons en collaboration pour la reproduction de l'espèce et à sa survie. Chaque année, nous établissons un plan à réaliser pour aider l'espèce. Les procédures d'adoption menant à l'acquisition de ces 8 guépards sont longues et complexes (sécurité biologique, transport, assurances, etc.). Le résultat est cependant plus qu'un salaire ; quatre portées et quatre lignées génétiques de guépards mâles qui contribuent à la survie de l'espèce.

Plan de survie des espèces (SSP)

Les institutions zoologiques ont l'appui bénéfique d'un programme mondial voué à la survie des espèces (SSP). Ce programme permet aux zoos d'être informés sur les reproductions et transferts qui ont lieu dans les institutions participantes du monde en entier. Au Canada, le Parc Safari est reconnu par son association professionnel ''Aquarium et Zoo accrédités du Canada''. SSP est un programme qui aide les institutions à prendre les bonnes décisions pour la reproduction d'une espèce en s'assurant de conserver les meilleures lignées génétiques. Le Parc Safari compte 10 guépards mâles et 3 guépards femelles, auxquels s'ajoutent les 4 guépardeaux ce qui constitue un groupe exceptionnel de guépards. En nature, quelque 6 000 guépards vivent en Afrique, d'où l'importance de ces programmes. Les institutions zoologiques, dont le Parc Safari, souhaitent pouvoir réintroduire l'espèce dans son habitat naturel. Le seul facteur qui freine cette action est le manque d'habitat pour l'espèce. Le guépard est assuré de survivre, car les zoos sont des refuges qui assurent leur pérennité, tant et aussi longtemps qu'en nature des parcs nationaux de grande taille ne seront pas des lieux assurant à long terme leur sécurité.

Plusieurs autres naissances à l'été 2019

Les mois de juillet et août sont toujours mouvementés au niveau des naissances. Cet été, en plus d'avoir eu 4 bébés guépards, nous avons aussi accueilli 52 autres bébés tels que des antilopes, daims, macaques, watusis et potamochère. Ceci est une merveilleuse preuve que le travail en équipe de tous les gens impliqués dans le monde zoologique est excellent.

