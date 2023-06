De nouvelles perspectives internationales pour les entrepreneures québécoises

QUÉBEC, le 12 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs francophones (REF23), le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) est fier d'annoncer qu'il a été nommé à l'unanimité pour représenter officiellement le Québec au sein du regroupement Femmes chefs d'entreprises mondiales (FCEM). Cette nomination prestigieuse a eu lieu le 19 avril dernier, lors de la réunion du Comité mondial du FCEM à Rio de Plata, en Uruguay.

«C'est un grand honneur d'adhérer à cette organisation internationale de haut niveau qui regroupe plus de 5 millions d'entreprises à propriété féminine! Toutes les membres du RFAQ bénéficieront désormais d'un réseau mondial pour développer des liens d'affaires avec des entrepreneures et des dirigeantes de partout dans le monde et pourront participer aux différentes activités de l'organisation. Cette adhésion donne également au RFAQ un espace riche et unique pour développer des liens avec d'autres organisations provenant de 120 pays.» - Ruth Vachon, Présidente-directrice générale du RFAQ

Grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du gouvernement du Québec, cette adhésion permet de positionner stratégiquement le Québec et ses entrepreneures sur l'échiquier entrepreneurial mondial. Elle donne également au RFAQ une tribune afin de mettre la francophonie à l'avant-plan dans le monde de l'entrepreneuriat féminin.

« Le Québec est un leader sur la scène internationale grâce, entre autres, à ses entreprises ambitieuses. De plus en plus, on voit les femmes s'affirmer et prendre leur place tant en entrepreneuriat qu'en diplomatie. Comme ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, je ne peux que me réjouir de voir des Québécoises dans des instances d'aussi haut niveau. Bravo au RFAQ pour cette nomination! » - Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'organisation Femmes chefs d'entreprises mondiales est heureuse d'accueillir le RFAQ au sein de sa grande famille. La venue du Québec au sein de notre organisation sera un atout important afin de faire rayonner davantage la francophonie dans le monde. Nous sommes très fières de ce nouvel apport pour toutes les membres de FCEM. » - Marie-Christine Oghly, présidente mondiale, FCEM

Bénéfices pour les femmes d'affaires québécoises

Les nouvelles perspectives internationales sont très intéressantes pour les femmes d'affaires du Québec. Elles ont accès à un tout nouveau réseau international leur permettant notamment de:

développer des contacts internationaux;

explorer les opportunités d'affaires à l'international;

échanger leur expertises et leurs expériences avec d'autres femmes d'affaires;

mieux connaître les mœurs et le contexte culturel d'affaires d'une centaine de pays.

À propos de Femmes chefs d'entreprises mondiales

Avec plus de 75 ans d'existence, le FCEM défend également les intérêts des femmes entrepreneures auprès des gouvernements et des instances internationales publiques et privées. Elle est la seule organisation non gouvernementale ayant un statut consultatif aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe ainsi qu'une représentation auprès de l'Union Européenne, du de l'OCDE ainsi qu'auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT)

À propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Pour ce faire, le RFAQ met en place des initiatives concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, amplifiant ainsi leur impact économique. Le RFAQ mobilise également les grandes entreprises à mettre en place des pratiques innovantes en matière d'approvisionnement responsable et inclusif.

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec

