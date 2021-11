De nouvelles estimations indiquent que la pandémie a entraîné une diminution du diagnostic et du traitement de l'hypertension artérielle chez potentiellement des centaines de milliers de Canadiens

Shoppers Drug Mart/Pharmaprix partage les données sur l'hypertension au Canada et les effets

potentiels à long terme sur la santé des problèmes non diagnostiqués

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - L'hypertension artérielle (hypertension) est un sujet de préoccupation depuis des années pour les praticiens de la santé canadiens, car elle est le facteur de risque le plus important de décès et d'invalidité prématurés. La prévalence de l'hypertension augmente, mais les niveaux de diagnostic et de prise en charge diminuent, ce qui pourrait entraîner un coût énorme pour la qualité de vie des patients et pour le système de santé. Shoppers Drug Mart/Pharmaprix partage des données qui semblent indiquer que la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction des diagnostics et des traitements de l'hypertension, un signe avant-coureur de risques à long terme, comme des taux plus élevés de crise cardiaque, d'AVC et d'insuffisance rénale.

« Avant la pandémie, l'hypertension touchait un Canadien sur quatre et, à ce rythme, atteindra un Canadien sur trois d'ici 2030. À un moment où les changements de mode de vie dus à la pandémie - comme une diminution des mouvements, un stress accru et une plus grande consommation d'alcool et de nourriture - devraient augmenter le nombre de patients à la recherche d'un traitement, nous avons en fait vu une baisse. Il s'agit d'un effet de la pandémie, et cela suggère que des centaines de milliers de Canadiens ne savent tout simplement pas que leur santé a besoin d'attention », a déclaré Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

Les données indiquent que les visites en personne chez le médecin ont diminué de 79 %1 depuis mars 2020, puisque les Canadiens sont restés à la maison ou ont évité les établissements de soins de santé. Parallèlement, les données de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ont montré jusqu'à 30 % moins de nouveaux patients commençant à prendre des médicaments généralement utilisés pour traiter l'hypertension que les années précédentes. Cette tendance s'est légèrement améliorée avec le relâchement des restrictions de la COVID-19. Cependant, une comparaison des données de 2021 et de 2019 semble indiquer que près d'un patient potentiel d'hypertension sur cinq n'est pas à la recherche d'un traitement ou ne sait pas qu'il en a besoin.

Si elle n'est pas détectée ou non maîtrisée, l'hypertension peut entraîner de graves conséquences à long terme sur la santé, notamment une crise cardiaque, un AVC et une insuffisance rénale. Cela peut augmenter de façon significative les coûts globaux pour les Canadiens, y compris une espérance de vie écourtée, une détérioration de la qualité de vie et un fardeau supplémentaire important pour le système de santé.

« Détectée tôt, l'hypertension peut être prise en charge par des soins cliniques appropriés, y compris des modifications du mode de vie comme l'alimentation, l'exercice et les médicaments », poursuit Leger. « En tant que professionnels de la santé, nous partageons ces données pour encourager les Canadiens à parler à leur médecin ou à leur pharmacien pour faire vérifier leur pression artérielle. »

