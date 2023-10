De nouvelles données sur les préjudices à l'hôpital soulignent qu'il est urgent d'améliorer la sécurité des patients

Déclaration de Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale d'Excellence en santé Canada

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Selon de nouvelles données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), le taux de préjudices potentiellement évitables chez les patientes et patients s'est maintenu à 6 % en 2022-2023. Pour la troisième année consécutive, ce taux est supérieur à ceux enregistrés avant la pandémie, qui sont restés compris entre 5,3 % et 5,4 % de 2014 à 2019.

La pandémie de COVID-19 a révélé et exacerbé des lacunes de sécurité au Canada et dans le monde entier. La sécurité des patients ainsi que la sécurité physique et psychologique du personnel des services de santé sont intimement liées, comme l'a reconnu l'Organisation mondiale de la Santé en 2020. Les données récemment publiées par l'ICIS montrent que le nombre de congés de maladie et d'heures supplémentaires du personnel hospitalier au Canada a sensiblement augmenté. Vous avez sans doute pu constater personnellement la pression exercée par cette réalité si vous avez reçu des soins ou si vous travaillez en première ligne. Au lendemain de la pandémie, il est essentiel d'aider le personnel du milieu hospitalier et de l'ensemble du continuum de soins à rendre les soins plus sûrs.

De façon cumulative, plusieurs petites actions quotidiennes peuvent avoir de grands effets et rendre les soins plus sûrs. Citons en exemple la série Agir pour les discussions sur la sécurité d'Excellence en santé Canada (ESC), qui a aidé 15 équipes et 150 leaders de tout le pays à placer les discussions efficaces sur la sécurité au cœur de leur travail quotidien l'an dernier. Selon un organisme qui a mis en place des réunions sur la sécurité de patients, « le personnel reconnaît la valeur de telles discussions en équipe et attend la tenue de ces réunions avant de commencer à travailler ». De même, un réseau d'hôpitaux pour enfants au Canada et aux États-Unis a permis de réduire considérablement les événements indésirables liés aux médicaments et la probabilité qu'un enfant sous ventilation mécanique subisse une extubation imprévue, entre autres indicateurs.

Mais il y a encore beaucoup à faire. Excellence en santé Canada invite toutes les personnes qui ont à cœur d'améliorer la sécurité des patients à se joindre à cet effort collectif et à tirer parti des ressources et des initiatives gratuites suivantes :

la Ressource d'amélioration pour les préjudices à l'hôpital - qui compile plusieurs outils visant à appuyer les efforts d'amélioration de la sécurité des patients en milieu hospitalier - si vous souhaitez adopter des pratiques fondées sur des données probantes pour prévenir les préjudices à l'hôpital;

le Défi Innovation : Personnel de santé - qui offre des prix en argent ainsi que des occasions de développement des capacités et d'échange des enseignements avec des pairs de partout au pays - si vous voulez retenir et appuyer la main-d'œuvre en santé;

la campagne de la Semaine nationale de la sécurité des patients 2023 - qui débute la semaine prochaine - si vous cherchez à apporter de petits changements qui peuvent avoir de grands effets sur l'amélioration de la sécurité des soins, notamment si vous voulez accroître votre compréhension de la sécurité.

L'année dernière, plus de 10 000 leaders de milliers d'organismes dans tout le pays ont collaboré avec Excellence en santé Canada pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans les communautés desservies. Nous espérons que vous vous joindrez à nous !

Jennifer Zelmer, Ph. D.

Présidente-directrice générale, Excellence en santé Canada

À propos d'Excellence en santé Canada

Excellence en santé Canada (ESC) travaille avec des partenaires pour diffuser les innovations, renforcer les capacités et catalyser le changement dans les politiques afin que toutes et tous au Canada reçoivent des soins sûrs et de qualité. En collaborant avec les patients, les proches aidants et le personnel des services de santé, nous transformons les innovations éprouvées en améliorations durables dans tous les aspects de l'excellence en santé. Créé en 2021, ESC est issu de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. ESC est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif financé principalement par Santé Canada.

Les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

