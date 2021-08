Les résultats de l'essai de Phase III EMPEROR-Preserved ont été présentés le 27 août dans le cadre du Congrès 2021 de la Société européenne de cardiologie 1 et publiés dans The New England Journal of Medicine 2

The New England Journal of Medicine Dans cette première clinique pour les adultes atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, il a été démontré que l'empagliflozine est associée à une réduction du risque relatif de 21 pour cent du paramètre d'évaluation principal composé de décès d'origine cardiovasculaire ou d'hospitalisation 2

Environ 670 000 Canadiens vivent avec l'insuffisance cardiaque , et on estime à près de 93 000 le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année 3

De plus, l'empagliflozine a réduit le risque relatif d'une première hospitalisation et d'hospitalisations récurrentes pour insuffisance cardiaque de 27 pour cent et a significativement ralenti la vitesse de détérioration de la fonction rénale 2

L'essai EMPEROR-Reduced incluait 34 sites au Canada.

BURLINGTON, ON et TORONTO, le 30 août 2021 /CNW/ - Les résultats intégraux de l'essai marquant de Phase III EMPEROR-Preserved mené auprès d'adultes présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (ICFEp) ont démontré que l'empaglifozine est associée à une réduction de 21 pour cent du risque relatif du paramètre d'évaluation composé de décès d'origine cardiovasculaire ou d'hospitalisation due à une insuffisance cardiaque comparativement au placebo2. Ce bienfait s'est révélé indépendant de la fraction d'éjection ou du statut du diabète2, et établit l'empagliflozine à titre de premier et de seul traitement améliorant significativement les résultats pour l'éventail complet des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Boehringer Ingelheim et Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ont annoncé que les résultats ont été présentés le 27 août dans le cadre du Congrès 2021 de la Société européenne de cardiologie (ESC)1 et publiés dans The New England Journal of Medicine2.

Des analyses des paramètres d'évaluation secondaires de l'essai ont révélé que l'empagliflozine réduisait également le risque relatif d'une première hospitalisation et d'hospitalisations récurrentes pour insuffisance cardiaque de 27 pour cent et qu'elle a significativement ralenti la vitesse de détérioration de la fonction rénale2.

« Près de la moitié des patients atteints d'insuffisance cardiaque qui me consultent présentent une fraction d'éjection préservée, et jusqu'à présent, il n'existait aucun traitement éprouvé en clinique pour ce type d'insuffisance cardiaque », a déclaré la Dre Anique Ducharme, directrice de la Clinique d'insuffisance cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal et présidente de la Société canadienne de l'insuffisance cardiaque. « Le pronostic de ces patients est plutôt médiocre en raison de l'augmentation de la morbidité et le peu d'options thérapeutiques disponibles. Ces nouveaux résultats représentent une lueur d'espoir pour les personnes aux prises avec l'insuffisance cardiaque et leur famille. »

À l'échelle mondiale, l'insuffisance cardiaque touche plus de 60 millions de personnes4. Au Canada, environ 670 000 personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque et près de 93 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année3. L'ICFEp, également appelée insuffisance cardiaque diastolique, représente la moitié de tous les cas d'insuffisance cardiaque5. L'ICFEp est considérée comme le plus grand besoin à combler en médecine cardiovasculaire d'après sa prévalence, les résultats médiocres et l'absence de traitements éprouvés en clinique à ce jour6,7.

Selon Waheed Jamal, M.D., vice-président et directeur de la médecine cardio-métabolique, Boehringer Ingelheim, « l'insuffisance cardiaque est une maladie complexe et grave et une cause importante d'hospitalisation. » « Le risque de décès chez les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque augmente avec chaque hospitalisation et le déclin de la fonction rénale. L'essai marquant EMPEROR-Preserved démontre que l'empagliflozine apporte un bienfait significatif, ce qui représente une excellence nouvelle à la fois pour la communauté médicale et les patients. »

« Ces résultats impressionnants redonneront espoir à des millions de personnes pour lesquelles les options thérapeutiques pour cette maladie grave et possiblement mortelle sont limitées », a déclaré Jeff Emmick, M.D., Ph.D., vice-président, Développement de produit chez Lilly. « Il y a maintenant une lueur d'espoir. Si elle est approuvée pour cette indication, l'empagliflozine deviendrait le premier traitement cliniquement approuvé pour tout l'éventail de l'insuffisance cardiaque. Les résultats de l'essai EMPEROR-Preserved pourraient influencer de façon fondamentale l'avenir des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque à l'échelle mondiale. »

EMPEROR-Preserved incluait 5 988 personnes atteintes d'insuffisance cardiaque2. De ce nombre, 4 005 présentaient une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) de 50 pour cent ou plus et 1 983 une FEVG entre 40 et 50 pour cent2. Les participants à l'essai ont reçu au hasard l'empagliflozine à 10 mg (n=2 997) ou le placebo (n=2 991) une fois par jour2. Les données globales sur l'innocuité corroboraient les résultats d'essais antérieurs et confirment le profil d'innocuité bien établi de l'empagliflozine8.

Les bienfaits démontrés dans l'essai EMPEROR-Preserved sont semblables à ceux observés dans l'essai EMPEROR-Reduced, qui a révélé que l'empagliflozine réduisait significativement le risque relatif du paramètre d'évaluation composé de décès d'origine cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de 25 pour cent, comparativement au placebo, chez des adultes présentant une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (ICFEr)9. Ensemble, ces études démontrent les bienfaits de l'empagliflozine pour les patients pour tous les types d'insuffisance cardiaque.

À propos des essais EMPEROR sur l'insuffisance cardiaque10,11

Le programme EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) sur l'insuffisance cardiaque chronique comprenaient deux essais de Phase III, à répartition aléatoire et à double insu évaluant l'empagliflozine prise une fois par jour comparativement à un placebo chez des adultes atteints d'insuffisance cardiaque chronique avec fraction d'éjection réduite (ICFEr) ou préservée (ICFEp), avec et sans diabète :

EMPEROR-Reduced [ NCT03057977 ] a évalué l'innocuité et l'efficacité de l'empagliflozine chez des patients atteints d'ICFEr chronique.

[ ] a évalué l'innocuité et l'efficacité de l'empagliflozine chez des patients atteints d'ICFEr chronique. Paramètre d'évaluation principal : temps écoulé avant la survenue d'un décès d'origine cardiovasculaire attesté ou d'une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque attestée



Nombre de patients : 3 730; y compris 36 sites au Canada



Fin prévue : 2020

EMPEROR-Preserved [NCT03057951 ] a évalué l'innocuité et l'efficacité de l'empagliflozine chez des patients atteints d'ICFEp chronique.

] a évalué l'innocuité et l'efficacité de l'empagliflozine chez des patients atteints d'ICFEp chronique. Paramètre d'évaluation principal : temps écoulé avant la survenue d'un décès d'origine cardiovasculaire attesté ou d'une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque attestée



Nombre de patients : 5 988; y compris 34 sites au Canada



Fin prévue : 2021



Lien au sommaire vulgarisé

À propos du Programme EMPOWER

L'Alliance du diabète Boehringer Ingelheim et Lilly a mis au point le programme EMPOWER dans le but d'explorer l'impact de l'empagliflozine sur des résultats cliniques cardiovasculaires et rénaux importants pour une vaste gamme de maladies cardio-rénales-métaboliques. Ces maladies représentent la principale cause de mortalité à l'échelle mondiale et sont à l'origine de près de 20 millions de décès chaque année12.

Grâce au programme EMPOWER, l'Alliance s'efforce d'acquérir des connaissances sur ces systèmes interdépendants et de développer des traitements offrant des bienfaits multi-organiques intégrés. Le programme EMPOWER comprend neuf essais cliniques et deux études sur les preuves en monde réel et est un gage de l'engagement de l'Alliance à améliorer les résultats des personnes aux prises avec des maladies cardio-rénales-métaboliques. On estime à plus de 400 000 le nombre d'adultes participant à ce programme d'essais cliniques, ce qui en fait l'un des programmes cliniques les plus vastes et les plus complets jamais menés sur un inhibiteur du SGLT-2.

À propos de l'insuffisance cardiaque

L'insuffisance cardiaque est une affection grave qui survient lorsque le cœur ne peut pas assurer sa charge de travail et que l'organisme ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. Lorsque les côtés gauche et droit du cœur sont défaillants, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, l'abdomen ou les jambes13,14. Il s'agit d'une affection courante qui touche plus de 60 millions de personnes dans le monde et dont la prévalence augmentera avec le vieillissement de la population4,5. Au Canada, environ 670 000 personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque3. L'insuffisance cardiaque est deux fois plus fréquente chez les personnes atteintes de diabète15.

Il existe différents types d'insuffisance cardiaque. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque gauche présentent une fraction d'éjection réduite ou préservée. La fraction d'éjection est une mesure du pourcentage de sang éjecté par le ventricule gauche à chaque contraction16. Le ventricule se remplit de sang durant la phase de relaxation du cœur.

L' insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée survient lorsque le ventricule gauche du cœur ne peut pas se décontracter et se remplir de sang correctement et est donc incapable de pomper suffisamment de sang dans le reste du corps 16 .

survient lorsque le ventricule gauche du cœur ne peut pas se décontracter et se remplir de sang correctement et est donc incapable de pomper suffisamment de sang dans le reste du corps . L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite survient lorsque le ventricule gauche du cœur ne se contracte pas de façon efficace et le cœur est donc incapable d'expulser le sang avec suffisamment de force; par conséquent, la quantité de sang se retrouvant dans le corps est réduite16.

Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque présentent souvent un essoufflement et de la fatigue, symptômes pouvant avoir un impact significatif sur leur qualité de vie17. De plus, l'insuffisance cardiaque peut souvent aussi causer une atteinte de la fonction rénale, ce qui peut aggraver davantage la condition du patient et affecter sa qualité de vie18.

À propos des maladies cardio-rénales-métaboliques

Boehringer Ingelheim et Lilly sont déterminées à transformer les soins des personnes atteintes de maladies cardio-rénales-métaboliques, un groupe de maladies interdépendantes qui touchent plus d'un milliard de personnes à l'échelle mondiale et qui représentent une cause principale de décès4,12.

Par l'entremise de nos recherches et de nos traitements, nous avons l'objectif d'améliorer la santé des patients, de rétablir l'équilibre entre les systèmes cardio-rénaux-métaboliques interdépendants et de réduire ainsi le risque de complications graves. Dans le cadre de notre engagement envers tous ceux dont la santé est touchée par les maladies cardio-rénales-métaboliques, nous continuons d'adopter une démarche multidisciplinaire de soins et de nous nous concentrer sur les ressources visant à combler les lacunes thérapeutiques.

À propos de l'empagliflozine

L'empagliflozine (commercialisée sous l'appellation Jardiance®) est un inhibiteur du co-transporteur de sodium-glucose de type 2 (SGLT-2) hautement sélectif, à prise uniquotidienne par voie orale, et le premier médicament pour le diabète de type 2 indiqué dans plusieurs pays pour réduire le risque de décès d'origine cardiovasculaire19,20,21,22.

L'empagliflozine est actuellement indiquée pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 non maîtrisé19,20,21. De plus, l'empagliflozine est approuvée pour le traitement des adultes atteints d'ICFEr dans l'Union européenne et aux États-Unis19, 23. L'Alliance Boehringer Ingelheim et Lilly prévoit d'autres soumissions réglementaires mondiales pour l'ICFEp en 2021. Les efforts de recherche sur les effets de l'empagliflozine sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité par suite d'un infarctus du myocarde (crise cardiaque) se poursuivent auprès de patients présentant un risque élevé d'insuffisance cardiaque24. L'empagliflozine fait présentement l'objet d'études sur la maladie rénale chronique25.

Boehringer Ingelheim et Eli Lilly and Company

En janvier 2011, Boehringer Ingelheim et Eli Lilly and Company annonçaient la création d'une alliance qui porte sur des produits représentant des catégories de traitements antidiabétiques parmi les plus importantes. Selon la région, les compagnies font la promotion conjointe ou séparée des molécules respectives contribuant chacune à l'Alliance. L'Alliance tire parti des forces de deux compagnies pharmaceutiques parmi les plus importantes au monde pour mettre l'accent sur les besoins des patients. Ainsi, les compagnies ont démontré leur engagement non seulement envers les soins des personnes diabétiques, mais également sur l'exploration de la possibilité de répondre à des besoins médicaux non comblés. Des essais cliniques ont été entrepris pour évaluer l'impact de l'empagliflozine sur les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ou d'une maladie rénale chronique.

À propos de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca

À propos d'Eli Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline offerte sur le marché au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA et @LillyMedicalCA.

Références

________________________________ 1 Anker S. EMPEROR-Preserved: effect of empagliflozin on cardiovascular death and heart failure hospitalisations in patients with heart failure with a preserved ejection fraction, with and without diabetes. Résultats présentés le 27 août 2021 dans le cadre du Congrès 2021 de la Société européenne de cardiologie (ESC) - L'expérience numérique. 2 Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021; 10.1056/NEJMoa2107038. 3 Agence de la santé publique du Canada. La maladie cardiaque au Canada. Accessible sur : https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-fact-sheet/heart-disease-factsheet-eng.pdf. Consulté : Août 2021. 4 GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789-858. 5 Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014;16(7):501. 6 Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97-112. 7 Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research priorities for heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020;141:1001-26. 8 Boehringer Ingelheim. Données en dossier. 9 Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;383:1413-24. 10 ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Accessible sur : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Consulté : Août 2021. 11 ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Accessible sur : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Consulté : Août 2021. 12 GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016; 388(10053):1459-544. 13 American Diabetes Association. What is Heart Failure? Accessible sur : https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Consulté : Août 2021. 14 American Diabetes Association. Types of Heart Failure. Accessible sur : https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/types-of-heart-failure. Consulté : Août 2021. 15 Kenny HC, Abel ED. Heart Failure in Type 2 Diabetes Mellitus. Circ Res. 2019;124(1):121-41. 16 American Diabetes Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. Accessible sur : https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement. Consulté : Août 2021. 17 Calvert MJ, Freemantle N, Cleland JGF. The impact of chronic heart failure on health-related quality of life data acquired in the baseline phase of the CARE-HF study. Eur J Heart Fail. 2005;7(2):243-51. 18 Sarnak MJ. A patient with heart failure and worsening kidney function. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(10):1790-98. 19 Jardiance® (empagliflozine), comprimés. Renseignements européens sur le produit; approuvés en avril 2020. Accessible sur : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_en.pdf. Consulté : Août 2021. 20 Jardiance® (empagliflozine), comprimés, guide thérapeutique des États-Unis. Accessible sur : http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf. Consulté : Août 2021. 21 Jardiance® (guide thérapeutique intégral). Mexique; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; 2017. 22 Monographie de Jardiance®. Canada. Accessible sur : https://www.boehringer-ingelheim.ca/sites/ca/files/documents/jardiancepmen.pdf. Consulté : Août 2021. 23 Boehringer Ingelheim. Press release. US FDA approves Jardiance® (empagliflozin) to treat adults living with heart failure with reduced ejection fraction. Accessible sur : https://www.boehringer-ingelheim.us/press-release/us-fda-approves-jardiance-empagliflozin-treat-adults-living-heart-failure-reduced. Consulté : Août 2021. 24 ClinicalTrials.gov. EMPACT-MI: A Study to Test Whether Empagliflozin Can Lower the Risk of Heart Failure and Death in People Who Had a Heart Attack (Myocardial Infarction). Accessible sur : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04509674. Consulté : Août 2021. 25 ClinicalTrials.gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Accessible sur : https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Consulté : Août 2021.

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.

Renseignements: Anne Coffey, Spécialiste, Communications de la marque, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, Courriel : [email protected], Téléphone : 416-526-5388