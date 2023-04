82 % des consommateurs de tous âges ont montré une volonté de payer davantage pour un emballage durable, une hausse de 4 points par rapport à 2022 , et de 8 points depuis 2021

AMSTERDAM, 24 avril 2023 /CNW/ - De nouvelles données de Trivium Packaging révèlent que la demande de produits dans des emballages durables continue d'augmenter, les consommateurs étant plus soucieux de l'environnement que jamais auparavant.

Le Rapport 2023 sur l'achat de produits écologiques , publié le Jour de la Terre, montre que, malgré une hausse importante des prix à la consommation en raison de l'inflation mondiale, les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer davantage pour des produits dans des emballages durables. Dans l'ensemble, 82 % des répondants seraient prêts à payer davantage pour un emballage durable, une hausse de quatre points par rapport à 2022, et de huit points depuis 2021, ce qui indique que même avec une détérioration de la situation économique, l'environnement demeure une priorité pour les consommateurs. Les jeunes consommateurs (18 à 24 ans) sont encore plus enclins à consommer du cannabis, avec un taux de 90 %.

Les consommateurs tiennent maintenant compte de l'impact de leurs achats sur l'environnement, et la majorité d'entre eux ont déjà intégré des pratiques durables dans leur vie quotidienne; les deux tiers des consommateurs se considèrent conscients de l'environnement. 63 % des consommateurs sont maintenant moins susceptibles d'acheter des produits dont l'emballage est nocif pour l'environnement, soit une hausse de six points par rapport à l'enquête de l'an dernier. Et leurs intentions se reflètent dans leurs actions : 71 % participent déjà à des activités impliquant des produits réutilisables et rechargeables (et 80 % sont intéressés à acheter des produits d'emballage rechargeables pour réduire leur impact sur l'environnement), tandis que plus de la moitié s'engagent à réduire les déchets alimentaires et d'emballage.

En ce qui concerne plus précisément l'emballage durable, 71 % des consommateurs choisissent activement des produits en raison du facteur de durabilité de l'emballage. L'intérêt pour l'achat de produits dans des emballages durables a augmenté depuis 2022 , en particulier chez les jeunes consommateurs et les hauts salariés. Toutefois, 59 % des répondants recherchent de l'information sur le recyclage et la durabilité sur l'étiquette, tandis que 46 % disent que le principal obstacle à l'achat est le manque de clarté de l'étiquetage sur l'emballage.

« Il y a là une occasion importante d'améliorer la compréhension, par les consommateurs, des allégations de durabilité, a déclaré Jenny Wassenaar, responsable du développement durable à Trivium Packaging. Les données du Rapport sur les achats écologiques de cette année montrent que les consommateurs recherchent plus d'informations que jamais pour mieux comprendre les emballages écologiques. L'impératif de Trivium est non seulement d'intégrer la durabilité à tous les niveaux de notre entreprise, mais aussi d'éduquer les consommateurs sur ce qu'ils achètent et l'impact de leur achat. »

« Les données du rapport de cette année sur les achats écologiques montrent clairement que la transition vers un emballage durable est non seulement la bonne décision pour l'environnement, mais aussi la bonne décision pour l'entreprise, a déclaré Michael Mapes, président-directeur général de Trivium Packaging. Il est clair que les consommateurs ouvrent la voie à un avenir durable, et les entreprises doivent être à l'écoute. Des facteurs externes comme l'économie ne sont pas en phase avec les demandes des consommateurs soucieux de l'environnement. Les acheteurs regardent la situation dans son ensemble : la survie de notre planète. Les consommateurs délaissent les emballages dangereux et se tournent vers des options durables et recyclables, comme l'emballage en métal. »

Le Rapport de 2023 sur les achats écologiques est fondé sur une enquête menée auprès de plus de 9 000 consommateurs en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud qui porte sur les valeurs et les comportements des participants en matière d'emballage durable dans un monde en évolution. Le quatrième rapport annuel donne un aperçu des tendances de consommation à l'échelle mondiale et selon l'âge, le revenu et la région.

Pour télécharger le rapport complet et examiner un rapport plus détaillé propre à chaque région étudiée, consultez le site http://buyinggreen.triviumpackaging.com.

