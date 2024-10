De nouvelles données démontrent que les taux de vol d'automobiles continuent d'atteindre des niveaux sans précédent

Le BAC demande aux gouvernements de continuer la lutte contre le vol d'automobiles, étant donné que les mesures adoptées récemment commencent à porter leurs fruits

TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Des données diffusées récemment par le Bureau d'assurance du Canada (BAC) révèlent que les taux de vol d'automobiles au Canada continuent d'atteindre des niveaux sans précédent. Alors que le pays a connu une légère diminution (19 %) au chapitre des demandes d'indemnité d'assurance pour vol d'automobiles au premier semestre de 2024, ces dernières ont quand même augmenté de 138 % au cours de la dernière décennie. De plus, la valeur des demandes d'indemnité pour vol d'automobiles a augmenté de 442 % au cours de la même période.

« Des mesures concertées par les organismes d'application de la loi, les assureurs, les gouvernements et les conducteurs pour lutter contre le vol portent leurs fruits, mais il reste encore beaucoup à faire », a déclaré monsieur Liam McGuinty, vice-président, Stratégie, BAC. « Les taux de vol d'automobiles au Canada ont augmenté au cours des 10 dernières années, pesant lourdement sur les primes d'assurance des conducteurs, compromettant la sécurité publique et causant des inquiétudes et traumatismes aux Canadiens. Même si la fréquence des vols a légèrement diminué au cours des six premiers mois de 2024, le problème demeure largement au-dessus des tendances historiques. »

Tableau 1 : Nombre et coûts des demandes d'indemnité pour vol d'automobiles au Canada, du premier semestre de 2014 au premier semestre de 2024



Nombre de demandes d'indemnité Coût des demandes d'indemnité S1 2014 7 406 100 506 581 $ S1 2023 21 907 764 599 578 $ S1 2024 17 647 544 721 183 $ Variation en % S1 23-24 -19,4 % -28,8 % Variation en % S1 14-24 138 % 442 %

Les données du BAC démontrent des différences importantes entre les provinces. Alors que l'Ontario (-16 %) et le Québec (-41 %) ont connu des diminutions du nombre de demandes d'indemnité pour vol au cours du premier semestre de 2024, l'Alberta (1 %), le Nouveau-Brunswick (14 %) et la Nouvelle-Écosse (27 %) ont connu des augmentations. En Alberta, la valeur des demandes d'indemnité pour vol d'automobiles a augmenté de 11 % depuis 2023 et d'un pourcentage impressionnant de 179 % au cours des 10 dernières années.

Les experts attribuent ces différences régionales à la nature opportuniste des voleurs d'automobiles qui s'intéressent moins aux provinces, comme l'Ontario et le Québec, où les forces de l'ordre ont investi largement dans la lutte au vol d'automobiles, et dirigent leur attention vers l'ouest et les provinces de l'Atlantique.

Tableau 2 : Variation par provinces dans le nombre de demandes d'indemnité pour vol d'automobiles par rapport au premier semestre de 2023 et au premier semestre de 2024



Ontario Québec Alberta N.-É. N.-B. Variation en % S1 23-24 -16 -41 0,7 27 14 Variation en % S1 14-24 291 36 48 87 203

Les véhicules neufs, haut de gamme et de luxe continuent d'être des cibles lucratives pour les voleurs d'automobiles, en partie en raison de leur désirabilité sur les marchés clandestins internationaux. Dans bien des cas, les véhicules volés sont exportés vers ces marchés par des organisations criminelles nationales et internationales. Les recettes servent souvent à financer le trafic de drogues, le trafic d'armes et le terrorisme international.

Le BAC souligne les impacts positifs des investissements fédéraux et provinciaux dans la lutte contre le vol, tout en faisant remarquer la nécessité d'adopter des mesures permanentes. Le BAC demande l'adoption immédiate de mesures pour empêcher que les véhicules volés soient expédiés à l'étranger, pour enrayer le « reNIVage » de véhicules et pour prévenir le vol des véhicules, par des normes plus modernes de sécurité visant les véhicules à moteur au Canada.

« La lutte contre le vol d'automobiles exige une approche pansociétale. Ce n'est pas le temps de lever notre pied collectif de l'accélérateur dans cette lutte », a ajouté M. McGuinty. « La crise du vol d'automobiles continue d'avoir des répercussions négatives sur le portefeuille des Canadiens et de menacer leur sentiment de sécurité. L'industrie de l'assurance de dommages demeure engagée à travailler en collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les parties intéressées pour résoudre le problème de la crise nationale du vol d'automobiles. »

Comme l'a noté le BAC dans un communiqué de presse plus tôt cette année, la valeur des demandes d'indemnité d'assurance pour vol d'automobiles a atteint 1,5 milliard de dollars pour la première fois en 2023.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers et qu'aux entreprises.

