De nouvelles conventions collectives pour les travailleurs d'Ivaco Rolling Mills

L'ORIGNAL, ON, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Les employés de l'aciérie Ivaco Rolling Mills à L'Orignal ont ratifié de nouvelles conventions collectives prévoyant des augmentations salariales, de meilleurs avantages sociaux et d'autres gains importants qui profiteront à des centaines de familles et à toute la collectivité.

Les employés, qui font partie des sections locales 7940 et 8794 du Syndicat des Métallos, ont voté cette semaine en faveur de la ratification de conventions collectives d'une durée de cinq ans avec Ivaco, un leader de la production de billettes d'acier et de tiges de fil métallique laminé à chaud. Les nouvelles conventions visent environ 400 travailleurs de l'aciérie située dans cette collectivité de l'est de l'Ontario.

« Ces conventions collectives reconnaissent les compétences, le travail acharné et la valeur que nos membres procurent tous les jours à Ivaco », a affirmé Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos de l'Ontario.

« Les négociations ont été menées dans un esprit de collaboration et dans le respect, ce qui a facilité la conclusion d'une bonne entente pour les travailleurs et l'employeur, qui profitera par le fait même à toute la collectivité pendant des années », a renchéri M. Warren.

Les nouvelles conventions prévoient des augmentations salariales annuelles de 2 % au cours des cinq prochaines années. D'ici la dernière année des conventions collectives, le salaire horaire variera de 29,09 $ à 35,98 $ pour les travailleurs affectés à la production et de 34,59 $ à 40,83 $ pour les travailleurs spécialisés.

Les conventions prévoient aussi de meilleures primes de travail pour le dimanche, des améliorations dans les dispositions régissant les conditions de travail et de meilleurs avantages sociaux, dont des congés d'invalidité de longue durée, les soins de la vue, les soins dentaires, les services paramédicaux et l'assurance-médicaments.

« Les deux unités de négociation du Syndicat étaient très bien préparées et résolues à travailler en étroite collaboration avec l'employeur », a déclaré Richard Leblanc, coordonnateur du Syndicat des Métallos pour l'est de l'Ontario.

« Plus de 90 % de nos propositions étaient communes aux deux unités, et la synergie était très bonne, ce qui a permis des négociations efficaces et un résultat couronné de succès », a ajouté M. Leblanc.

SOURCE Syndicat des Métallos

Renseignements: Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario, 416 243-8792, [email protected] ; Richard Leblanc, coordonnateur du Syndicat des Métallos pour l'est de l'Ontario, 613 632-2995, [email protected] ; Bob Gallagher, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-5966, 416 434-2221, [email protected]

Liens connexes

http://www.usw.ca