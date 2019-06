De nouveaux sites de cuisine de rue s'ajoutent au centre-ville

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les rassemblements événementiels de cuisine de rue s'étendent maintenant à onze emplacements sur le territoire de Ville-Marie. Du square Victoria au square Dorchester, en passant par la place des Montréalaises et la place d'Armes, les camions-cuisines sont autorisés en plus grand nombre sur les sites pour créer des happenings gourmands. Entre autres nouveautés, l'entrée de ville Bonaventure pourra accueillir jusqu'à huit camions les derniers vendredis du mois.

La programmation des événements de cuisine de rue, assurée par l'Association des restaurateurs de rue du Québec (ARRQ), est disponible à cuisinederue.org.

Des rassemblements gourmands à onze emplacements

Entrée de ville Bonaventure

Rue Ottawa , à l'angle du boul. Robert-Bourassa

Derniers vendredis du mois

Rue Queen, à l'angle de la rue Wellington

Mardis et jeudis

Rue Metcalfe , entre la rue du Square-Dorchester et le boul. René-Lévesque O.

Mercredis et vendredis

Rue de la Cathédrale, à l'angle du boulevard René-Lévesque Ouest

Mercredi au vendredi

Rue Gauvin, entre les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques

Jeudis et vendredis

Avenue de l'Hôtel-de-Ville, entre les rues Viger Est et Saint-Antoine Est

Du mercredi au vendredi et camion café les matins de semaine

Rue Saint-Jacques , à l'angle de la place d'Armes

Samedis et dimanches

Avenue du Parc, face au monument à sir George-Étienne Cartier

Dimanches

Au nord de la rue Notre-Dame Est

Mercredis et samedis, pendant l'International des Feux Loto-Québec

Avenue Pierre- Dupuy , près du pont de la Concorde

Mercredis et samedis, pendant l'International des Feux Loto-Québec

Rue Ontario Est, entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville

Mardis et vendredis, à partir du 27 août

Rappelons que la Ville de Montréal a modifié son modèle de cuisine de rue afin de miser désormais sur la tenue de happenings gourmands. Ce changement vise à faire vivre aux Montréalais et Montréalaises une expérience urbaine adaptée à leurs besoins tout en offrant plus de souplesse aux restaurateurs de rue. La gestion et la promotion de la cuisine de rue dans Ville-Marie a été confiée à l'ARRQ.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Samuel Dion, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca