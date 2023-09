De nouveaux outils québécois pour la mise en œuvre des infrastructures végétalisées

SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Québec Vert innove en dévoilant le tout premier guide québécois de bonnes pratiques en matière d'infrastructures végétalisées (IV), le dernier d'une longue liste d'outils qu'elle a créés pour faciliter la mise en œuvre de projets d'IV à travers le Québec.

À l'issue de 3 ans de travail, Québec Vert est fière de dévoiler enfin les outils développés pour soutenir l'évaluation des besoins, la planification, le choix, la création et l'entretien de ces technologies vertes dans la réalité climatique des villes québécoises.

Rappelons que les IV sont des aménagements conçus pour recréer les processus des milieux naturels grâce à l'utilisation de végétaux. Elles incluent le verdissement et les phytotechnologies telles que la biorétention, la plantation en milieu minéralisé, la stabilisation végétale de sol et de berges ou encore les toits et les murs végétalisés. Elles offrent aux villes des solutions durables et concrètes aux problématiques découlant des changements climatiques.

Le tout premier guide québécois de bonnes pratiques

Le guide vise à apporter des solutions aux enjeux les plus fréquemment rencontrés, incluant l'évaluation économique des IV, leur planification, conception, réalisation et entretien en contexte québécois, ainsi que leur acceptabilité sociale. Il s'accompagne également d'une section informative pratique sur les nombreuses fonctions des IV. Il s'ajoute à plus d'une trentaine d'outils exclusifs développés spécifiquement pour l'aide à la décision des municipalités et organismes impliqués.

« Les IV jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements climatiques, la protection de l'environnement et l'accroissement de la biodiversité, et nous croyons fermement que les ressources que nous avons développées ont le potentiel de soutenir les municipalités et leurs partenaires dans la mise en œuvre de projets porteurs afin de rendre nos communautés plus résilientes face aux changements climatiques. »

- Citation de Madame Luce Daigneault, agr., directrice générale, Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

Pour consulter et télécharger les outils : https://quebecvert.com/medias/QCV_ProjetIV_FeuilletWeb.pdf

Renseignements: Nom : Chloé Frédette, Poste : Chargée de projets, Organisation : Québec Vert, Courriel : [email protected], Tél. : 514 774-2228