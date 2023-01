PREMIÈRE NATION WITSET, BC, le 13 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique et député provincial de Delta North, Nathan Cullen, député provincial de Stikine, et Lucy Gagnon, directrice générale de la Première Nation Witset, ont annoncé un financement d'environ 6 millions de dollars pour un nouvel immeuble de 26 logements abordables pour les aînés, les personnes seules et les familles de la Première Nation Witset.

Situé dans la réserve de la Première Nation Witset, l'immeuble de 3 étages à ossature de bois est exploité par la Yikh Lhiw Dinle Housing Society. L'immeuble comprend 26 unités, dont des studios et des logements de 2 chambres pour les aînés, les personnes seules et les familles. On y trouve aussi des aires d'agrément partagées pour faciliter les rassemblements sociaux et renforcer la cohésion communautaire, ainsi qu'une buanderie commune et des espaces pour des services de consultation.

La construction des logements a permis de renforcer l'économie locale en offrant des possibilités de formation et d'emploi aux membres de la Première Nation Witset. Par exemple, Maison passive Canada et Yellowridge Construction ont offert aux personnes participantes de la région une formation gratuite, qui était financée par le programme Wood First de Forestry Innovation Investment. On a également embauché des entrepreneurs et des gens de métier de Witset.

L'immeuble a été construit conformément aux normes de la maison passive. Ces normes exigent que les bâtiments consomment jusqu'à 90 % moins d'énergie pour le chauffage et la climatisation que les bâtiments ordinaires. Les loyers mensuels des logements de cet ensemble iront de 375 à 840 $. La Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, s'est associée à la Première Nation Witset pour construire l'immeuble, qui est maintenant achevé.

Le financement fourni pour l'ensemble de logements est le suivant :

500 000 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL); 5,5 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre de l'Indigenous Housing Fund, et environ 250 000 $ en financement d'exploitation annuel.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces 26 logements abordables neufs dans la réserve de la Première Nation Witset fournissent non seulement des logements dont la communauté a grandement besoin, mais servent également de modèle pour un milieu de vie durable. En investissant dans le logement abordable, nous travaillons fort pour améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à ce partenariat, les aînés et les familles de la Première Nation Witset, ainsi que les gens qui habitent dans la communauté, auront accès à des logements sûrs et abordables. Cet ensemble de logements permettra d'améliorer le bien-être économique et social des personnes qui y vivront bientôt. Le gouvernement fédéral est déterminé à faire en sorte que toute la population canadienne puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« J'aimerais remercier l'ensemble des partenaires, qui ont travaillé d'arrache-pied afin que les familles, les aînés et les personnes autochtones aient un chez-soi abordable. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les communautés et les municipalités autochtones pour construire des logements abordables comme ceux-ci partout dans la province. Nous continuerons aussi de demander au gouvernement fédéral de s'acquitter de ses responsabilités et de verser une somme équivalente à notre financement pour construire encore plus de logements dont les Autochtones vivant dans les réserves et hors réserves ont grandement besoin. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique et député provincial de Delta North

« Grâce à ce nouvel immeuble, les membres de la Première Nation Witset pourront se loger à un coût abordable sur leur territoire ancestral, près de leur famille, de leur communauté et des lieux propres à leur culture. Je félicite la Première Nation Witset pour son leadership et pour avoir construit ces logements et répondu aux besoins de ses membres. » - Nathan Cullen, député provincial de Stikine

« Cet ensemble de logements locatifs sera un excellent ajout à la communauté de Witset en ce qui a trait au logement abordable. Grâce à cet immeuble seulement, nous sommes en mesure de réduire de 25 % la liste d'attente pour un logement. Au nom du conseil d'administration de la Yikh Lhiw Dinle Housing Society, nous tenons à remercier BC Housing pour leur financement, ainsi que Cornerstone Architecture, Lu'ma Development Management et Yellowridge Construction pour leur participation. Nous n'aurions pas pu y arriver sans tous nos partenaires. » - Lucy Gagnon, directrice générale, Première Nation Witset

Faits en bref :

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 36 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation. En comptant les nouveaux logements dans la Première Nation Witset, environ 1 400 logements ont été achevés, sont en construction ou sont en cours d'aménagement grâce à l'Indigenous Housing Fund. De ce nombre, 338 sont des logements dans les réserves.

L'Indigenous Housing Fund est un investissement de 550 millions de dollars sur 10 ans visant à construire et à exploiter de nouveaux logements abordables pour les Autochtones dans les réserves et hors réserves.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

