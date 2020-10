CALGARY, AB, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie l'organisme Horizon Housing, qui entame la mise en chantier d'un nouvel ensemble dans le quartier Pineridge. Cet ensemble permettra bientôt aux Calgariens d'avoir accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour la classe moyenne et ceux qui travaillent dur pour en faire partie.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a participé à l'inauguration de la première pelletée de terre d'un ensemble de 65 logements dans le quartier Pineridge, dans le nord-est de Calgary. Cet évènement souligne le début de la construction d'un ensemble qui pourra loger plus de 120 personnes à revenus mixtes à la fin de 2021.

Cet ensemble de Horizon Housing reçoit un financement de plus de 15 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), qui est administré par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne là où le logement coûte cher.

Avant la pandémie, plus de 17 000 ménages de Calgary gagnaient moins de 30 000 $ par année et consacraient plus de la moitié de leur revenu au loyer, ce qui les exposait à un risque d'itinérance.

À l'heure où les autorités nous demandent de rester à la maison en raison de la pandémie de COVID-19, plus de 44 000 ménages locataires dépensent trop pour leur logement à Calgary. Ainsi, il n'a jamais été aussi important de créer davantage de logements abordables pour s'assurer que les gens disposent d'options de logement appropriées.

Les loyers du nouvel ensemble du quartier Pineridge seront d'au moins 10 % inférieurs aux taux moyens du marché dans la région. Au moins 13 unités permettront de maintenir les loyers à un niveau égal ou inférieur à 70 % du revenu médian pour 30% des ménages de Calgary pendant au moins 21 ans. Plus de 15 % des habitations seront accessibles ou de conception universelle.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable. Un financement prévisible et à long terme pour le logement était attendu depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, avec le gouvernement de l'Alberta, nous avons fait un pas important vers l'atteinte de notre objectif de bâtir, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où les Canadiens pourront prospérer et s'épanouir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Une vie de dignité et de possibilités commence par un endroit sûr et fiable où l'on peut se sentir chez soi. Alors que nous continuons à progresser vers la réalisation de nos objectifs en matière de logement abordable à Calgary, je tiens à remercier Horizon Housing d'avoir été un partenaire pour y parvenir. La pandémie mondiale a rendu ce besoin d'autant plus évident, et c'est le moment de célébrer. » - Naheed Nenshi, maire de Calgary

« Au cours des sept derniers mois, nous avons vu à quel point le logement est essentiel au bien-être des gens en général, et des personnes vulnérables en particulier. Grâce à l'investissement de la SCHL et de la Ville de Calgary, nous sommes ravis de commencer à construire des logements de qualité qui offriront des options plus durables et abordables aux Calgariens de tous les âges et ayant des circonstances de vie différentes. » - Martina Jileckova, chef de la direction, Horizon Housing

« J'ai fait une dépression. J'ai perdu mon emploi, ma maison, ma voiture et, pendant un certain temps, ma famille. Mon logement a été au cœur de ma guérison à une époque où j'avais juste besoin de me concentrer sur les éléments de base d'une vie autonome : cuisiner, faire le ménage et prendre soin de moi. J'ai travaillé fort pour bâtir et maintenir mon autonomie actuelle, mais je n'aurais pas pu y arriver sans logement. » - Robert (Bob) Patrick, ancien résident d'un logement de Horizon Housing

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires non cédés et traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des Nations Îyâxe Nakoda et de la Nation métisse (région 3).





reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur les territoires non cédés et traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des Nations Îyâxe Nakoda et de la Nation métisse (région 3). L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.





Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du Canada .





a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du . L'iFCLL offre des prêts remboursables à faible coût pour une durée de 10 ans, rendant les coûts prévisibles durant les premiers stades d'aménagement des logements locatifs.





Les prêts accordés en vertu de l'iFCLL incluent l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL, ce qui peut simplifier le renouvellement du prêt hypothécaire tout au long de son cycle de vie.





Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.





Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca