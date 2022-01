Situé au 6010, chemin Hammond Bay, le bâtiment à ossature de bois de quatre étages offrira 53 logements locatifs de d'une et de deux chambres à coucher destinés aux personnes à revenu faible ou modeste, aux familles, aux aînés et aux personnes handicapées. L'aménagement comprendra un espace vert extérieur avec des sentiers pédestres et des aires de rencontre, et le rez-de-chaussée de l'immeuble aura un espace communautaire pour les locataires.

Le loyer de la moitié des logements sera adapté en fonction du revenu c'est-à-dire que le loyer correspondra à 30 % du revenu du locataire. Certains logements seront loués à des ménages à très faible revenu, comme ceux qui bénéficient d'une aide au revenu ou à l'invalidité, ou d'une pension pour personnes âgées. D'autres seront loués à un prix égal ou inférieur à celui du marché.

L'ensemble est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial, la Nanaimo Affordable Housing Society (NAHS) et la ville de Nanaimo.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, fournit une subvention fédérale bilatérale de 6,25 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative fédérale de logement communautaire. La province, par l'entremise de BC Housing, fournit 125 000 $ dans le cadre du Community Housing Fund Building BC et fournira environ 340 000 $ en financement opérationnel annuel. La ville renonce à 221 000 $ en droits d'aménagement.

La NAHS exploitera l'immeuble, qui devrait ouvrir ses portes à l'été 2023.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de fournir un soutien financier qui permettra de créer 53 logements pour les personnes les plus vulnérables, y compris les aînés et les personnes handicapées, à North Nanaimo. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Le projet est un autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à faire en sorte que toutes les personnes vivant à Nanaimo aient accès à un logement sécuritaire et abordable qui leur permet de prospérer. » - Wilson Miao, député de Richmond-Centre

« Ce projet sera un ajout très apprécié à North Nanaimo, car il offrira des logements locatifs à des personnes ayant des revenus variés. Nous devons continuer à travailler avec tous les niveaux de gouvernement et les partenaires du secteur sans but lucratif, comme la Nanaimo Affordable Housing Society, pour construire des logements abordables de qualité pour la population de Nanaimo et de toute la province. » - Adam Walker, député provincial de Parksville-Qualicum

« Le Conseil est ravi de compter sur ces logements abordables à North Nanaimo, au sein d'un ensemble spécialement conçu pour accueillir un éventail diversifié de personnes et de familles. Dans une collectivité qui a désespérément besoin de logements, une telle annonce est un motif de célébration! » - Leonard Krog, maire de Nanaimo

« La SNSA est très heureuse de participer à ce nouveau projet d'aménagement exceptionnel, le premier du genre dans la région de Nanaimo. Situé à proximité des boutiques, des écoles, de la bibliothèque et de nombreuses autres commodités, ce projet unique rend North Nanaimo abordable, où il n'existe actuellement aucun logement semblable. » - Andrea Blakeman, directrice générale, Nanaimo Affordable Housing Society

Faits en bref :

En tant qu'autorité du Canada en matière de logement, la SCHL contribue à la stabilité du marché du logement et du système financier, offre du soutien aux Canadiens qui ont besoin d'un logement et offre des recherches et des conseils impartiaux sur le logement à tous les ordres de gouvernement canadien, aux consommateurs et à l'industrie du logement. L'objectif de la SCHL est de faire en sorte que, d'ici 2030, tous les Canadiens aient une maison qu'ils peuvent se permettre et qui répond à leurs besoins. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Cet ensemble fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a financé plus de 30 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 1 200 logements à Nanaimo .

. Le Fonds pour le logement communautaire est un investissement de 1,9 milliard de dollars visant à construire plus de 14 000 logements locatifs abordables pour les familles et les individus à revenu faible ou modeste sur une période de 10 ans. Plus de 8 800 de ces logements sont déjà ouverts, en construction ou en développement.

