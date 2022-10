DELTA, BC, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Les personnes âgées autonomes et les personnes qui ont une déficience intellectuelle auront accès à 130 logements locatifs dont le loyer sera inférieur à celui du marché grâce à la construction d'un complexe de logements dans la collectivité.

Ce complexe, appelé Evergreen Court et situé au 4625, Evergreen Lane, comprend 125 logements d'une chambre et 5 studios. Il est issu d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, la Ville de Delta et l'Affordable Housing Societies. Il comporte 38 logements accessibles et 92 logements adaptables, qui permettent aux personnes à mobilité réduite de trouver un endroit où habiter au sein de la collectivité. L'ensemble sera détenu et exploité par l'Affordable Housing Societies.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion; l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et députée fédérale de Delta; l'honorable Murray Rankin, procureur général et ministre responsable du Logement; l'honorable Ravi Kahlon, ministre de l'Emploi, de la Reprise économique et de l'Innovation et député provincial de Delta Nord; Dylan Kruger, maire par intérim de la Ville de Delta, et Stephen Bennett, directeur général, Affordable Housing Societies.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 34,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). La Province verse une contribution d'environ 7,3 millions de dollars pour l'ensemble dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC. L'Affordable Housing Societies fournit le terrain, évalué à 12,4 millions de dollars, ainsi que des capitaux propres supplémentaires de 7,6 millions de dollars. Elle aménagera, détiendra et exploitera l'ensemble sur ses terrains, près du centre de Ladner Village, dans la Ville de Delta. La Ville verse 790 000 dollars sous forme d'exonération des droits et Metro Vancouver accorde une exonération des droits d'aménagement représentant 458 000 dollars.

L'aménagement comprendra une aire d'agrément commune, des places de stationnement, une buanderie, des jardins extérieurs et l'aménagement paysager. Les travaux de construction devraient être achevés à l'hiver 2024, et les loyers seront confirmés à l'approche de la fin des travaux.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'offrir un soutien financier pour la création de 130 logements locatifs sûrs, abordables et accessibles destinés aux personnes âgées et aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ici, à Delta. En investissant dans le logement abordable, nous bâtissons des collectivités sûres, inclusives et accueillantes pour tout le monde. C'est un autre exemple de mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des personnes âgées et des personnes handicapées et contribue au bien-être de la collectivité de Delta. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel. » - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et députée fédérale de Delta

« L'ensemble Evergreen Court offrira aux personnes âgées et aux personnes qui ont une déficience intellectuelle des logements sûrs et abordables dont ils ont grandement besoin, car ils comptent parmi les personnes les plus vulnérables dans le contexte d'un marché de l'habitation serré. Notre gouvernement est fier de travailler en partenariat afin d'inaugurer des logements comme ceux-ci qui rendent la vie plus abordable pour les gens des collectivités partout en Colombie-Britannique. » - L'honorable Murray Rankin, procureur général et ministre responsable du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous savons que la population de Delta a besoin de plus d'options de logements abordables et de qualité pour les personnes âgées et les personnes ayant une déficience intellectuelle. Notre gouvernement est fier de travailler avec le gouvernement fédéral, la Ville de Delta et les partenaires locaux pour faire un pas de plus dans la lutte contre le manque de logements abordables dans toutes les régions, et pour transformer la vie des gens de Delta. » - L'honorable Ravi Kahlon, député provincial de Delta Nord et ministre de l'Emploi, de la Reprise économique et de l'Innovation

« Il est essentiel d'accroître les options de logement pour les aînés et les personnes ayant des capacités diverses de Delta afin de soutenir nos communautés vulnérables. Je tiens à remercier la Delta Housing Be Mine Society, Affordable Housing Societies ainsi que tous les paliers de gouvernement et les organismes gouvernementaux qui ont travaillé conjointement pour s'assurer que nous accordions la priorité à la construction de l'ensemble Evergreen Court. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat pour trouver et soutenir d'autres options de logement inclusives pour les personnes âgées et les personnes aux capacités diverses. » - Dylan Kruger, maire par intérim de Delta

« Metro Vancouver se réjouit de contribuer à ce projet et de travailler en collaboration avec la Ville de Delta, avec nos administrations membres et avec la Province pour faciliter les solutions aux besoins critiques de notre région en matière de logement et pour accélérer l'aménagement de logements hors marché. Des projets comme l'ensemble de logements locatifs Evergreen Lane sont possibles lorsque les partenaires communautaires et tous les ordres de gouvernement travaillent en étroite collaboration. » - Mike Hurley, président du comité du logement de Metro Vancouver

« Affordable Housing Societies est très heureuse de poursuivre sa mission d'offrir des logements locatifs abordables et de qualité afin que des familles et des personnes puissent s'épanouir grâce à l'offre de 130 nouveaux logements locatifs sur Evergreen Lane, à Ladner. Ces nouveaux logements font partie de l'objectif de notre société d'ajouter 1 400 nouveaux logements locatifs abordables à son portefeuille d'ici 2030. Cet incroyable ensemble a réuni des partenaires des trois ordres de gouvernement. Une fois achevé, il permettra d'offrir des logements locatifs qui seront abordables pour des personnes âgées et des personnes qui ont une déficience intellectuelle dont les niveaux de revenu varient de façon significative. Nous sommes reconnaissants de l'important soutien que nous avons reçu de la Ville de Delta, de BC Housing et de la SCHL, et nous avons hâte de voir des personnes emménager dans ces nouveaux logements à la fin de 2024. » - Stephen Bennett, directeur général, Affordable Housing Societies

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 35 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour la population de la Colombie-Britannique, dont 367 logements à Delta.

Le Community Housing Fund de la Province est un investissement provincial de 1,9 milliard de dollars sur 10 ans pour la construction de plus de 14 000 logements locatifs abordables destinés à des gens à revenu faible ou modeste.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

