Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Nathan Cullen, député provincial de Stikine, et Mable Elmore, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée, ont annoncé un investissement de 2,8 millions de dollars pour construire Aldermere House, qui marque l'ajout de 12 logements locatifs abordables pour les personnes âgées à revenu faible ou modeste vivant à Telkwa.

Le gouvernement du Canada fournit un financement de 1,5 million de dollars dans le cadre de l'Initiative canadienne de logement communautaire. La province, par l'entremise de BC Housing, fournit environ 1,2 million de dollars pour l'ensemble dans le cadre du fonds pour le logement communautaire Building BC et fournira environ 100 000 $ en financement opérationnel annuel. Le Village de Telkwa a fourni le terrain, évalué à 60 000 $, et renoncé à des droits municipaux d'environ 26 000 $.

Les gouvernements fédéral et provincial et le Village de Telkwa se sont associés à la Telkwa Seniors Housing Society (TSHS) pour construire ces logements en utilisant la construction modulaire afin d'en accélérer la livraison. Ces logements préfabriqués arriveront sur le site au début de mai 2022, et les autres travaux de construction devraient être achevés d'ici l'automne 2022.

Située au 1541-1565, 2e Avenue, Aldermere House sera un immeuble d'un étage comptant 12 logements d'une chambre, qui seront tous entièrement accessibles pour les personnes âgées à mobilité réduite. Les logements comprendront une salle de bain, un salon et salle à manger, une cuisine et une buanderie.

L'ensemble est situé sur le même site que l'ensemble de logements pour personnes âgées Telkwa House, également exploité par la TSHS. Les loyers mensuels seront proportionnés au revenu.

Citations :

« Les personnes âgées du Canada ont façonné notre pays et contribuent chaque jour à nos collectivités. Grâce à cet investissement de notre gouvernement, un plus grand nombre de personnes âgées de Telkwa auront maintenant un chez-soi accessible qui répondra à leurs besoins. Grâce à cette collaboration, nous créons un environnement de logement stable où les personnes âgées peuvent rester et être connectées aux collectivités locales. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les personnes âgées méritent un chez-soi sûr et abordable. À cette étape de leur vie, avoir un logement accessible signifie pour vieillir dans la dignité et le confort de son propre logement et de sa propre communauté. C'est pourquoi nous faisons ces investissements importants pour construire des logements inclusifs qui répondent aux besoins des personnes âgées en matière de mobilité ici à Telkwa et partout au Canada. » - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Ces nouveaux logements indispensables aideront les personnes âgées à vivre de façon autonome et à rester en contact avec leur collectivité. J'aimerais remercier la SCHL, le Village de Telkwa et la Telkwa Seniors Housing Society d'avoir travaillé avec la Province pour faire construire ces logements le plus rapidement possible. » - Nathan Cullen, député provincial de Stikine

« Les personnes âgées méritent des logements de qualité et abordables qui leur permettent de vivre de façon autonome dans leur collectivité, près de leurs amis et de leurs proches. Cet ensemble fait partie de l'engagement de notre gouvernement à offrir des milliers de logements abordables aux gens partout dans la province. » - Mable Elmore, secrétaire parlementaire pour les services aux aînés et les soins de longue durée

« Je suis enthousiasmé par ce projet, car il permet à nos personnes âgées, riches de leur sagesse et de leur expérience, de rester dans notre collectivité. » - Derek Meerdink, maire adjoint, Village de Telkwa

« La TSHS attend avec impatience l'arrivée des nouveaux logements modulaires sur son site. La popularité immédiate de notre premier ensemble, Telkwa House, a fait qu'il n'y a jamais eu d'accalmie dans la demande pour nos logements abordables. Nous sommes heureux de pouvoir bientôt offrir 12 nouveaux logements abordables aux personnes âgées à Aldermere House. Nous sommes reconnaissants envers nos bailleurs de fonds : BC Housing, la SCHL, la Wetzin'kwa Community Forest Corporation et le Village de Telkwa, ainsi qu'envers notre équipe qui travaille fort et qui a contribué à faire de cet ajout grandement nécessaire à la collectivité de Telkwa une réalité. » - John McDevitt, président, Telkwa Seniors Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Cet ensemble fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 32 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour des personnes en Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1,9 milliard de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire (CHF) pour la construction sur 10 ans de plus de 14 000 logements locatifs abordables destinés à des familles et des personnes seules à revenu faible ou modeste. Plus de 8 800 de ces logements sont déjà prêts à l'occupation, en construction ou en cours d'aménagement.

Liens connexes :

