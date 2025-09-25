Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
25 sept, 2025, 10:24 ET
PETERBOROUGH, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Pour relever les défis du logement au Canada, il faut agir immédiatement afin de réduire les coûts. Afin d'offrir aux Canadiens un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé l'inauguration officielle du 681, chemin Monaghan, accompagnée d'un investissement supplémentaire de 830 015 $ pour la construction de 7 logements destinés à soutenir les populations vulnérables de Peterborough.
L'annonce a été faite par Emma Harrison, députée de Peterborough, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et par Brian Saunderson, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en compagnie de Jeff Leal, maire de Peterborough et Bonnie Clark, préfète, comté de Peterborough.
Ces logements font partie d'un nouvel immeuble de six étages conçu en tenant compte des besoins de la communauté. L'immeuble comprend 53 logements (37 logements d'une chambre, 11 logements de deux chambres et 5 logements de trois chambres) destinés à soutenir les personnes et les familles en difficulté. Ce projet constitue une avancée significative pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la communauté.
Cet investissement est rendu possible grâce à l'Initiative de logement axée sur les priorités de l'Ontario (ILAPO), une initiative découlant de l'Accord bilatéral Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario avaient déjà annoncé plus de 854 000 $ pour ce projet, portant l'investissement conjoint total des gouvernements fédéral et provincial à plus de 1,6 million de dollars.
Alors que nous bâtissons un secteur canadien du logement solide, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et une vitesse jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les communautés à élaborer des solutions locales pour faire face à la crise du logement. Le projet annoncé aujourd'hui permettra d'offrir davantage de logements sûrs et abordables aux résidents les plus vulnérables de Peterborough. Je suis fier de l'implication de notre gouvernement et de l'amélioration concrète que cela apportera aux gens de cette communauté. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Tout le monde mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit sûr où se sentir chez soi. Cet investissement aidera de nombreuses familles et personnes à guérir et à reconstruire leur vie, en offrant non seulement un logement, mais aussi de l'espoir. Le soutien continu du gouvernement fédéral et son engagement envers la création de logements abordables contribueront à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables de notre communauté, ici à Peterborough. » - Emma Harrison, députée de Peterborough
« Notre gouvernement continue de travailler main dans la main avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour renforcer nos communautés et protéger les gens dans toutes les régions de notre province. L'annonce d'aujourd'hui est le dernier exemple de notre engagement continu à veiller à ce que les personnes vulnérables de Peterborough aient accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Ce projet est un parfait exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour s'attaquer à la crise du logement. Offrir ces nouveaux logements abordables au 681, chemin Monaghan représente une avancée importante pour notre communauté. Nous ne construisons pas seulement des logements; nous créons des bases stables pour les personnes et les familles de la ville et du comté de Peterborough, en veillant à ce qu'elles aient le soutien nécessaire pour s'épanouir. » - Dave Smith, député provincial de Peterborough-Kawartha
« La ville de Peterborough est confrontée à d'importants défis en matière de logement, et le projet du 681, chemin Monaghan représente une avancée majeure pour y répondre. En travaillant en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, nous obtenons les ressources nécessaires pour construire et rénover des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ces investissements offrent des logements sûrs et stables, et ils renforcent notre communauté pour les années à venir. Ce projet montre ce que nous pouvons accomplir à l'échelle locale en collaborant avec nos partenaires provinciaux et fédéraux. » - Jeff Leal, maire de la ville de Peterborough
« En tant que partenaire dans la prestation de logements abordables dans la région de Peterborough, le comté de Peterborough accueille favorablement cet investissement dans notre communauté de la part des gouvernements provincial et fédéral. À mesure que notre population augmente, la demande de logements augmente également. Des projets comme celui du 681, chemin Monaghan sont nécessaires pour les personnes sur notre liste d'attente et pour aider à accroître l'offre de logements dans nos communautés. Merci aux gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien. » - Bonnie Clark, préfète, comté de Peterborough
