PETERBOROUGH, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Pour relever les défis du logement au Canada, il faut agir immédiatement afin de réduire les coûts. Afin d'offrir aux Canadiens un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé l'inauguration officielle du 681, chemin Monaghan, accompagnée d'un investissement supplémentaire de 830 015 $ pour la construction de 7 logements destinés à soutenir les populations vulnérables de Peterborough.

L'annonce a été faite par Emma Harrison, députée de Peterborough, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et par Brian Saunderson, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en compagnie de Jeff Leal, maire de Peterborough et Bonnie Clark, préfète, comté de Peterborough.

Ces logements font partie d'un nouvel immeuble de six étages conçu en tenant compte des besoins de la communauté. L'immeuble comprend 53 logements (37 logements d'une chambre, 11 logements de deux chambres et 5 logements de trois chambres) destinés à soutenir les personnes et les familles en difficulté. Ce projet constitue une avancée significative pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans la communauté.

Cet investissement est rendu possible grâce à l'Initiative de logement axée sur les priorités de l'Ontario (ILAPO), une initiative découlant de l'Accord bilatéral Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario avaient déjà annoncé plus de 854 000 $ pour ce projet, portant l'investissement conjoint total des gouvernements fédéral et provincial à plus de 1,6 million de dollars.

Alors que nous bâtissons un secteur canadien du logement solide, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et une vitesse jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les communautés à élaborer des solutions locales pour faire face à la crise du logement. Le projet annoncé aujourd'hui permettra d'offrir davantage de logements sûrs et abordables aux résidents les plus vulnérables de Peterborough. Je suis fier de l'implication de notre gouvernement et de l'amélioration concrète que cela apportera aux gens de cette communauté. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête et un endroit sûr où se sentir chez soi. Cet investissement aidera de nombreuses familles et personnes à guérir et à reconstruire leur vie, en offrant non seulement un logement, mais aussi de l'espoir. Le soutien continu du gouvernement fédéral et son engagement envers la création de logements abordables contribueront à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables de notre communauté, ici à Peterborough. » - Emma Harrison, députée de Peterborough

« Notre gouvernement continue de travailler main dans la main avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour renforcer nos communautés et protéger les gens dans toutes les régions de notre province. L'annonce d'aujourd'hui est le dernier exemple de notre engagement continu à veiller à ce que les personnes vulnérables de Peterborough aient accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Ce projet est un parfait exemple de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour s'attaquer à la crise du logement. Offrir ces nouveaux logements abordables au 681, chemin Monaghan représente une avancée importante pour notre communauté. Nous ne construisons pas seulement des logements; nous créons des bases stables pour les personnes et les familles de la ville et du comté de Peterborough, en veillant à ce qu'elles aient le soutien nécessaire pour s'épanouir. » - Dave Smith, député provincial de Peterborough-Kawartha

« La ville de Peterborough est confrontée à d'importants défis en matière de logement, et le projet du 681, chemin Monaghan représente une avancée majeure pour y répondre. En travaillant en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, nous obtenons les ressources nécessaires pour construire et rénover des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ces investissements offrent des logements sûrs et stables, et ils renforcent notre communauté pour les années à venir. Ce projet montre ce que nous pouvons accomplir à l'échelle locale en collaborant avec nos partenaires provinciaux et fédéraux. » - Jeff Leal, maire de la ville de Peterborough

« En tant que partenaire dans la prestation de logements abordables dans la région de Peterborough, le comté de Peterborough accueille favorablement cet investissement dans notre communauté de la part des gouvernements provincial et fédéral. À mesure que notre population augmente, la demande de logements augmente également. Des projets comme celui du 681, chemin Monaghan sont nécessaires pour les personnes sur notre liste d'attente et pour aider à accroître l'offre de logements dans nos communautés. Merci aux gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien. » - Bonnie Clark, préfète, comté de Peterborough

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les principes clés de la SNL, qui soutiennent les partenariats, les personnes et les communautés.

L' Initiative de logement axée sur les priorités de l' Ontario (ILAPO) est une initiative de financement dans le cadre de l'Accord bilatéral SCHL-Ontario. Cet accord de 10 ans prévoit plus de 378 millions de dollars en financement fédéral par l'entremise de l'ILAPO afin de protéger, renouveler et agrandir le parc de logements communautaires et de soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

est une initiative de financement dans le cadre de l'Accord bilatéral SCHL-Ontario. Cet accord de 10 ans prévoit plus de 378 millions de dollars en financement fédéral par l'entremise de l'ILAPO afin de protéger, renouveler et agrandir le parc de logements communautaires et de soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. Le financement accordé pour le 681, chemin Monaghan est réparti comme suit : 18,9 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral, annoncée précédemment en 2023 1,6 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial par l'entremise de l'Initiative de logement axée sur les priorités de l' Ontario pour soutenir la construction de 13 logements 4 millions de dollars de la Ville de Peterborough



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. La Loi de 2025 pour protéger l' Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement contribue à accélérer la construction de nouveaux logements et infrastructures en simplifiant les processus de développement et en réduisant les coûts, en partenariat avec les municipalités.

contribue à accélérer la construction de nouveaux logements et infrastructures en simplifiant les processus de développement et en réduisant les coûts, en partenariat avec les municipalités. Pour en savoir plus sur les logements abordables en Ontario , visitez le site ontario.ca/fr/page/le-logement-en-ontario ou suivez-nous sur X.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Alexandra Sanita, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]