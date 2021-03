HALIFAX, NS, le 4 mars 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Andy Fillmore, député fédéral de Halifax, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui que 57 familles de Halifax auront bientôt accès à de nouveaux logements abordables.

Le nouvel ensemble North-End Neighbourhood, de Compass Nova Scotia Co-operative Homes Ltd. (Compass NS), comprendra deux immeubles, un comptant 27 logements et l'autre 30, sur la rue Maitland, près du quartier des affaires du centre-ville de Halifax.

L'ensemble reçoit un financement de 1,5 million de dollars dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada.

La Province de la Nouvelle-Écosse a engagé 3 millions de dollars dans cet ensemble dans le cadre d'investissements à l'échelle de la province pour construire plus de logements abordables.

Compass NS est la première coopérative d'habitation de la Nouvelle-Écosse, dirigée par le secteur, à offrir des logements partout dans la province sous une seule structure de gouvernance, en accordant la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands dans les collectivités que la coopérative dessert.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de produire davantage de logements abordables et de qualité convenable pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités en réalisant des projets comme celui-ci, ici même à Halifax. Ces investissements contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant accès aux Canadiens à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Tirer parti des propriétés et des terrains fédéraux excédentaires est un moyen efficace de créer de nouveaux logements et de redonner vie à des propriétés qui n'ont pas été touchées depuis des années, voire des décennies. Ces nouveaux logements ajouteront à notre collectivité des logements abordables dont nous avons grandement besoin et qui permettront à des familles de s'épanouir ici, à Halifax. » - Andy Fillmore, député fédéral de la circonscription de Halifax

« La création de logements abordables pour les personnes qui en ont besoin est un effort collectif, et le fait d'avoir plus de partenaires qui contribuent à faire de cet aménagement une réalité est une excellente nouvelle pour les familles de la Nouvelle-Écosse. Nous accomplirons toujours plus en travaillant ensemble pour répondre aux besoins de notre province en matière de logement de manière durable, et je me réjouis à la perspective de nombreuses autres collaborations fructueuses. » - L'honorable Geoff MacLellan, ministre de l'Infrastructure et du Logement

« Compass NS s'emploie à créer de solides communautés de logements qui fonctionnent sous le contrôle des membres, dans leur intérêt commun et sans but lucratif. Nous accueillons favorablement le partenariat et la contribution de la SCHL qui nous permettront de poursuivre notre vision selon laquelle les coopératives seront le logement de choix pour les Néo-Écossais qui veulent une solide gouvernance et une gestion crédible dans une communauté coopérative prospère. » Karen Brodeur, présidente, Compass Nova Scotia Co-operative Homes Ltd.

« Une communauté inclusive repose sur le fait que tous ses membres ont accès à un logement qu'ils peuvent se payer. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de cet objectif. Ces nouveaux logements assureront l'abordabilité, la sécurité et l'inclusion dans un milieu communautaire pour les générations à venir. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux, en plus des investissements du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Nous leur sommes vraiment reconnaissants de leur soutien. » Tim Ross, directeur général, Fédération de l'habitation coopérative du Canada

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'ensemble North End Neighbourhood est situé sur le territoire ancestral et non cédé des Micmacs. Ce territoire est visé par les « Traités de paix et d'amitié ».

reconnaît que l'ensemble North End Neighbourhood est situé sur le territoire ancestral et non cédé des Micmacs. Ce territoire est visé par les « Traités de paix et d'amitié ». L'Initiative des terrains fédéraux fournira 200 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir le transfert de propriétés fédérales excédentaires à des promoteurs admissibles, à coût réduit ou nul, pour encourager la création de logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs.

L'Initiative des terrains fédéraux est dirigée par la SCHL avec l'appui de ses partenaires : Emploi et Développement social Canada , Services publics et Approvisionnement Canada et Société immobilière du Canada limitée, ainsi que d'autres partenaires fédéraux qui possèdent des terrains excédentaires.

, Services publics et Approvisionnement Canada et Société immobilière du limitée, ainsi que d'autres partenaires fédéraux qui possèdent des terrains excédentaires. Les propriétés fédérales excédentaires sont évaluées en fonction de leur emplacement, de leur caractère approprié, de leur disponibilité, de leur proximité aux commodités et de l'analyse coûts-avantages. Les propriétés sélectionnées pour des projets de construction de logements abordables sont alors annoncées et mises en vente sur le site Web de la Stratégie nationale sur le logement de la SCHL. Les fournisseurs de logements sociaux et abordables sont ensuite invités à présenter une demande d'acquisition de ces propriétés dans le cadre d'un processus concurrentiel.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

est un plan sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020. La société Compass NS a été constituée en 2016 afin d'aider les coopératives qui ont besoin de soutien et de faire croître le secteur de l'habitation coopérative. Depuis la fin de 2019, six coopératives ont fusionné pour former Compass NS. Cet ensemble constitue le premier nouvel aménagement de Compass NS.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca