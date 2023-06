OTTAWA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Pour avoir un portrait plus réaliste et complet des phénomènes du marché locatif au Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a ajouté deux nouveaux indicateurs à son Enquête sur les logements locatifs en 2022.

Le premier indicateur mesure la part des logements qui sont abordables pour les locataires dans le quintile (20 %) des revenus les plus faibles. Pour qu'un logement soit considéré comme abordable, son loyer doit être inférieur à 30 % du revenu avant impôt du ménage.

Appartements locatifs (photo d’archives) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Le deuxième indicateur nous permet de mesurer le loyer moyen des logements qui ont été loués à de nouveaux occupants dans les 12 derniers mois. Cette nouvelle statistique est pertinente, car elle nous permet de comparer le loyer moyen de ces logements à celui des unités occupées depuis plus d'un an.

Dans son premier article en tant qu'économiste en chef adjoint à la SCHL, Kevin Hughes examine les conclusions tirées de ces ensembles de données sur le manque de logements locatifs au Canada, en particulier pour les ménages à faible revenu. Dans son article, il se penche également sur les défis à relever pour créer un équilibre entre deux réalités : le besoin d'investissements du secteur privé dans les marchés locatifs et les lignes directrices qui limitent les hausses annuelles de loyer dans les grandes villes où les taux d'inoccupation sont faibles.

Vous pouvez lire l'article intégral sur le site Web de la SCHL

De nouveaux indicateurs soulèvent des préoccupations supplémentaires sur l'abordabilité du logement et l'offre

